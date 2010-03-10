تقوای مدیران خدمتگزاری مردم را در پی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، آیت الله احمد محسنی گرکانی بعد ازظهر چهارشنبه در جلسه درس اخلاق مدیران استان در محل بیت نماینده ولی فقیه در استان مرکزی در اراک افزود: پست و مقامی که مدیران در اختیار دارند فرصتی برای آنان است تا به کشور و مردم خدمت کنند و راه آبادانی و توسعه کشور را هموار کنند.

وی با بیان اینکه مهمترین اصل در شرایط کنونی حفظ وحدت است، گفت: استان مرکزی همواره جزو استان های دارای وحدت در میان مدیران بوده که این امر زمینه توسعه بیشتر استان را فراهم می کند.

وی در بخش دیگری از سخنانش افزود: مال و اموال و پست و مقام باید وسیله ای برای عاقبت به خیری فرد باشد و انسان را به خوبی ها و سعادت هدایت کند.

آیت الله محسنی گرکانی گفت: اگر مدیران و مسئولان چشم بر ظواهر دنیا بدوزند و با مردم رفتار انسانی نداشته باشند به طور قطع سعادت را از دست خواهند داد.

وی افزود: خدا، دنیا را برای انسان آفرید که مدینه فاضله را برای خود فراهم کند و این مهم با رعایت اصول اخلاقی و همدلی زبان و قلب تحقق یافتنی است.

وی بر رعایت اصل تقوا و پرهیزکاری در جامعه تاکید کرد و گفت: باید با همدلی و همزبانی کمبودهای معنوی را در شهر، استان و کشور جبران کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه دشمن در پی آن است که بین صفوف مسلمانان شکاف ایجاد کند و با اختلاف افکنی از تحکیم وحدت جهان اسلام جلوگیری کنند، خاطرنشان کرد: پیامبر اعظم (ص)، قرآن، ائمه اطهار، علما، مراجع عظام تقلید، امام راحل و مقام معظم رهبری همیشه مسلمانان و جهان اسلام را به تقویت وحدت سفارش کرده و می کنند.