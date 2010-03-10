دو پیروزی دیگر برای نمایندگان کره / تساوی و شکست برای نمایندگان ژاپن

به گزارش خبرنگار مهر، در آغاز روز دوم از هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا چهار بازی امروز در شرق این قاره برگزار شد که طی آن تیم‌های سوون سامسونگ بلووینگز و پوهانگ استیلرز کره جنوبی و آدلاید یونایتد استرالیا مقابل حریفان خود به برتری رسیدند و یک بازی نیز به نتیجه تساوی انجامید.

- نتایج دیدارهای آغازین روز دوم از هفته دوم مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا به شرح زیر است:



گروه G

* گامبااوزاکا ژاپن یک - هینان چین یک

گل‌ها: لوکاس سورینو (35 - پنالتی) برای گامبااوزاکا و ژانگ لو (4) برای هینان

* آرمدفورس سنگاپور صفر - سوون سامسونگ بلووینگز کره جنوبی 2

گل‌ها: جونینیو (45) و رودریگوئز موتا (74)

اخراج: لوویچ (58 - آرمد فورس سنگاپور)

جدول رده بندی:

1- سوون سامسونگ بلووینگز کره جنوبی 4 امتیاز، 2- هینان چین 2 امتیاز، 3- گامبااوزاکا ژاپن 2 امتیاز، 4- آرمدفورس سنگاپور یک امتیاز

گروه H

* شاندونگ لیوننگ چین صفر - آدلایدیونایتد استرالیا 2

گل‌ها: جرمین سرجیو وان دیک (28) و ماتئو لیکی (70)

* پوهانگ استیلرز کره جنوبی 2 - هیروشیما ژاپن یک

گل‌ها: هوانگ جائه وون (54) و لونا (90) برای پوهانگ و استویانوف (89) برای هیروشیما

جدول رده بندی:

1- آدلایدیونایتد استرالیا 6 امتیاز، 2- پوهانگ استیلرز کره جنوبی 3 امتیاز - تفاضل گل صفر، 3- شاندونگ لیوننگ چین 3 امتیاز - تفاضل گل 1-، 4- هیروشیما ژاپن بدون امتیاز