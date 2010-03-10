قدردانی از تلاشگران زیباسازی شهر تهران در روز زیباسازی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حجتالله ملاصالحی با بیان این که امسال چهارمین سالی است که با نامگذاری 21 اسفند به نام روز زیباسازی، از کسانی که برای زیباتر شدن محله و شهر خود تلاش میکنند، تقدیر میکنیم، گفت: مهمترین هدفی که دنبال میکنیم، مشارکت شهروندان برای زیباسازی شهر تهران است چراکه بدون حضور شهروندان در فرآیند زیباسازی شهر تهران، این امر محقق نمی شود.
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران، با اشاره به اینکه مهمترین بخش مراسم روز زیباسازی، تقدیر از شهروندانی است که در طول سال برای زیبایی شهر تهران تلاش کردهاند، گفت: در مراسم روز زیباسازی از 21 نفرشهروند نمونه،هفت نفر شورایار نمونه و همچنین هفت مدیر برتر اداره زیباسازی مناطق 22 گانه تقدیر میشود.
ملاصالحی افزود: در این مراسم از 10 نفر از کسانی که در مسابقه عکاسی و 20 نفر از کسانی که در مسابقه نقاشی کودک شرکت کرده و انتخاب شدهاند تقدیر میشود.
وی گفت: علاوه براین پنج نفر از شهروندانی که در فراخوان ایدههای نو سازمان زیباسازی شرکت کرده و بهترین ایدهها را متناسب با فعالیتهای سازمان زیباسازی به این سازمان ارائه کردهاند، در مراسم روز زیباسازی تقدیر می شوند.
مراسم روز زیباسازی، شنبه (22 اسفند) از ساعت 8:30 تا 12در مرکز آفرینشهای نیاوران به نشانی انتهای خیابان پاسداران، مقابل پارک نیاوران، فرهنگسرای نیاوران برگزار میشود.
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