استان کرمان از جذب سرمایه های خارجی استقبال می کند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، دهمرده عصر چهارشنبه در جمع مدیران استان کرمان اظهار داشت: جذب سرمایه داخلی و خارجی یکی از مهمترین سیاستهای استان کرمان در راستای بالفعل کردن پتانسیلهای استان کرمان است که در این راستا تاکنون دو همایش سالیانه سرمایه گذاری به صورت پی در پی در کرمان برگزار شده است.

وی به اشاره به فعالیتهای و پیگیریهای مدیریت استان در جذب سرمایه خاطرنشان کرد: طبق نتایج همایشهای سرمایه گذاری کرمان بسیاری از ایرانیان خارج از کشور خواستار سرمایه گذاری در کشور می باشند و این امر را بر سرمایه گذاری در سایر کشورها مقدم می دانند و ما نیز باید شرایط را برای جذب این سرمایه ها فراهم کنیم.

دهمرده خاطرنشان کرد: در این راستا بانک اطلاعاتی زمینه های سرمایه گذاری و سرمایه گذاران بخصوص کرمانیهای خارج از کشور در دست تهیه است.

وی با تاکید بر لزوم تعریف پروژه های و پتانسیلهای استانها گفت: برگزاری همایش سرمایه گذاری ایرانیان مقیم خارج از کشور امری پسندیده است و در این راستا باید استعدادها و سرمایه گذاران شناسایی و بستر لازم برای این افراد مهیا شود.

وی با اشاره به پتانسیلهای استان کرمان در بخش معادن و کشاورزی و سهم استان در صادرات غیر نفتی کشور گفت: پسته به عنوان یکی از مهمترین کالاهای صادراتی غیر نفتی کشور محسوب می شود که 70 درصد این محصول در کرمان تولید می شود ضمن اینکه کشاورزی در مناطق جنوبی استان نیز موقعیت بسیار مطلوبی برای سرمایه گذاران می باشد.