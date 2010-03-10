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۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۷:۱۳

حاشیه های سپاهان - العین /

کری تماشاگران سپاهان برای هواداران العین / نمایندگان AFC در فولادشهر

کری تماشاگران سپاهان برای هواداران العین / نمایندگان AFC در فولادشهر

دیدار تیم های سپاهان و العین امارات از ساعت 17 امروز در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تماشاگران سپاهان که ورزشگاه فولادشهر را یکپارچه زرد کرده اند، با سر دادن شعارهایی برای پیروزی تیمشان مقابل العین کری خوانی می کنند.
حاشیه های دیگری از این دیدار را می خوانید :
* نزدیک به 7 هزار تماشاگر در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان حضور دارند که با در دست داشتن پرچم های زرد رنگ بکپارچه تیم سپاهان را تشویق می کنند. حدود 100 تماشاگر تیم العین هم برای حمایت تیم شان به ورزشگاه آمده اند.
* صندلی های جایگاه ویژه ورزشگاه فولاد با طناب کشی مخصوص برای مسئولان فدراسیون و AFC رزو شده است .
* عباس ترابیان رئیس کمیته فوتسال و اوگورو رئیس کمیته فوتسال آسیا و یک نماینده زن از سوی AFC در جایگاه ویژه حضور دارند.
* کلیپ ویژه مسابقات لیگ قهرمانان آسیا که از سوی AFC تهیه شده بارها بر روی اسکوربورد ورزشگاه به نمایش درآمد.
* محسن بنگر در حین گرم کردن پیش از آغاز مسابقه دچار مصدومیت شد که پزشکان به مداوای پای او پرداختند.
* درجایگاه خبرنگاران درخواست بطری آب از سوی یکی از خبرنگار باعث درگیری لفظی مسئول تدارکات این بخش با خبرنگارمذکور شد. وی اعلام کرد هنوز برای سرویس دهی به خبرنگاران با ما هماهنگ نشده است.

کد مطلب 1049574

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