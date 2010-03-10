نقش رسانه ملی در ایجاد امنیت پایدار محوری است

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، امیر یعقوب رضازاده بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه مشترک با مدیرکل صدا و سیمای مرکز اردبیل اظهار داشت: نقش رسانه ملی در افزایش ضریب احساس امنیت مردم پر رنگ و حیاتی بوده و این تاثیر گذاری نسبت به سایر رسانه ها متمایز است.
وی با اشاره به عملکرد مطلوب صدا و سیمای مرکز اردبیل در تبیین و ایجاد امنیت جامعه اضافه کرد: هم اکنون پخش اخبار مربوط به فعالیتهای نیروی انتظامی استان به صورت گسترده و متنوع توسط صدا و سیمای مرکز اردبیل بسیار مناسب بوده و این مهم در تامین و ایجاد ضریب امنیت جامعه موثر بوده است.
رضازاده همچنین امنیت موجود در استان اردبیل را مدیون همکاری و مشارکت گسترده مردم این منطقه دانست و از آمادگی کامل نیروی انتظامی در برقراری آرامش و امنیت در مناسبتهای مختلف بویژه برگزاری جشنهای چهارشنبه آخر سال و ایام تعطیلات نوروزی در استان خبر داد.
فرمانده نیروی انتظامی استان با اشاره با تاثیر گذاری صدا و سیما در بین خانواده ها، خواستار اختصاص زمانی معین و مشخص برای پخش فعالیتهای یگانهای مختلف این نیرو توسط عوامل مجموعه شد.
تعامل صدا و سیما و نیروی انتظامی در برقراری امنیت ضروری است
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