نقش رسانه ملی در ایجاد امنیت پایدار محوری است

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، امیر یعقوب رضازاده بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه مشترک با مدیرکل صدا و سیمای مرکز اردبیل اظهار داشت: نقش رسانه ملی در افزایش ضریب احساس امنیت مردم پر رنگ و حیاتی بوده و این تاثیر گذاری نسبت به سایر رسانه ها متمایز است.

وی با اشاره به عملکرد مطلوب صدا و سیمای مرکز اردبیل در تبیین و ایجاد امنیت جامعه اضافه کرد: هم اکنون پخش اخبار مربوط به فعالیتهای نیروی انتظامی استان به صورت گسترده و متنوع توسط صدا و سیمای مرکز اردبیل بسیار مناسب بوده و این مهم در تامین و ایجاد ضریب امنیت جامعه موثر بوده است.

رضازاده همچنین امنیت موجود در استان اردبیل را مدیون همکاری و مشارکت گسترده مردم این منطقه دانست و از آمادگی کامل نیروی انتظامی در برقراری آرامش و امنیت در مناسبتهای مختلف بویژه برگزاری جشنهای چهارشنبه آخر سال و ایام تعطیلات نوروزی در استان خبر داد.

فرمانده نیروی انتظامی استان با اشاره با تاثیر گذاری صدا و سیما در بین خانواده ها، خواستار اختصاص زمانی معین و مشخص برای پخش فعالیتهای یگانهای مختلف این نیرو توسط عوامل مجموعه شد.

تعامل صدا و سیما و نیروی انتظامی در برقراری امنیت ضروری است

در این دیدار مدیر کل صدا و سیمای مرکز اردبیل نیز با تاکید بر تعامل مستمر صدا و سیما و نیروی انتظامی در این استان افزود: این مرکز از ارایه هرگونه موضوع و سوژه از سوی مسوولان انتظامی به منظور ارتقا کیفی برنامه های مرتبط و نیز افزایش همکاری و تعامل مستمر رسانه ای استقبال می کند.

ابوالحسن صادق جهانی حضور چشمگیر و مقتدرانه پلیس در تمامی صحنه ها و مناسبتهای انقلاب و کشور را یادآور شد و افزود: تاثیرگذاری خدمات نیروی انتظامی در تامین امنیت موجود جامعه غیرقابل انکار است.

وی با اشاره به روحیه ولایی و حسینی مردم استان اردبیل، امنیت موجود در منطقه را از عنایات خداوند و دستاوردهای انقلاب اسلامی و تلاشها و فداکاریهای پرسنل نیروی انتظامی عنوان کرد.