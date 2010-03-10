تامین کسری سیگار مورد نیاز با مجوز سه وزارتخانه ممکن شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر امروز (چهارشنبه) در ادامه بررسی جزئیات لایحه بوجه 89 کل کشور در بندی از بخش درآمدی این لایحه مصوب کردند، قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیر ضرور مصوب 1374.6.22 در مورد سیگار لازم الاجرا نباشد.

همچنین بر اساس این مصوبه تامین کسری سیگار مورد نیاز در سال 1389 با مجوز وزارتخانه های بازرگانی، صنایع و معادن و بهداشت درمان و آموزش پزشکی مجاز خواهد بود.

وزارت بازرگانی مکلف شد با استفاده از سامانه بارکد ملی در رابطه با سیگارهای وارداتی مجاز امکان ردیابی آنها را فراهم کند.

در آخرین بند از بخش درآمدی لایحه بودجه 89 نمایندگان مصوب کردند مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام (ره) برای یک بار و یک انشعاب از پرداخت حق انشعاب آب، برق، گاز و دفع فاضلاب معاف شوند.