مشهد پذیرای بیش از شش میلیون زائر در نوروز 89 است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسن موحدیان عصر چهارشنبه در نشست خبری بزرگترین سفره هفت سین ایرانی (عیدانه مهد خورشید) در جمع خبرنگاران با بیان اینکه طرح ترافیک برای رفاه حال زائرین انجام می گیرد، گفت: این طرح از ساعت 30/8 صبح تا ساعت 30/21 به مرحله اجرا در می آید و زائرانی که می خواهند به این طرح وارد شوند می توانند با وجوه پرداختی وارد طرح شوند.

موحدیان با اشاره به اینکه هدف شهرداری از این اقدام کسب درآمد نیست، بیان داشت: شهرداری مشهد بیش از پولی که در می آورد هزینه می کند و هدفش از اجرای این طرح کسب درآمد نیست و مردم باید خود را با شرایط وفق دهند.

این مسئول اضافه کرد: در بحث رسیدگی به شکایات زائرین 40 تیم در اطراف حرم مطهر رضوی فعال خواهند بود و بحث بهداشت و اسکان زائران را پیگیری می کنند.

موحدیان گفت: این تیم ها در بحث بهداشت از عرضه مواد غذایی و فله جلوگیری می کنند و همچنین رستوران ها توسط اماکن کنترل خواهند شد.

دو هزار واحد مسکونی برای مسافران در نظر گرفته شده است

وی در ادامه از فعال بودن ستاد اسکان زائران در این شهر خبر داد و گفت: به غیر از هتل هایی که ساماندهی کرده ایم دو هزار واحد ( منازل شخصی) شناسایی و تعدادی هم توانستند پروانه موقت بگیرند.

موحدیان با اشاره به اینکه ستاد اسکان زائران در هفت کارگروه اسکان، حمل و نقل، بهداشت، اطلاع رسانی، رسیدگی به شکایات، امنیت و ایمنی، حمل و نقل و خدمات عمومی فعالیت می کند اضافه کرد: امیدواریم در این ایام مشکلات به حداقل کاهش یابد.

اختصاص 14 میلیارد تومان اعتبار به پل غیرهمسطح جمهوری

وی در ادامه به اجرای پل غیر همسطح جمهوری در میدان تلویزیون این شهر اشاره کرد و گفت: این پروژه با تکنولوژی نوین از سوی شهرداری مشهد و با هزینه ای بالغ بر 14 میلیارد تومان اجرا شده است.

فرماندار مشهد با بیان اینکه ما در سه پیک کاری شامل دهه آخر شهریور، ایام نوروز و لحظه سال تحویل پذیرای زائران امام هشتم(ع) در شهر مشهد هستیم، بیان داشت: برای اجرای بحث حمل و نقل و اسکان زائران در این ایام نیازمند یک برنامه ریزی مناسب، تلاش و کار بیشتری هستیم.

وی با اشاره به اینکه لازم است در راستای بحث ایمنی زائران یکسری طرح هایی به مرحله اجرا در بیاید، اضافه کرد: طرح اطلاع رسانی و رسیدگی به شکایات ما برنامه ریزی ویژه ایی در این سه بازه زمانی داریم.

افتتاح خط یک قطار شهری مشهد در نهم آذر ماه 89

موحدیان در پایان در پاسخ به سئول خبرنگار مهر مبنی بر اینکه وعده های مسئولان در راه اندازی خط یک قطار شهری مشهد هر روز به تعویق می افتد، گفت: امید است در نهم آذرماه سال آینده مشهدی ها شاهد راه اندازی خط یک قطار شهری مشهد باشند.