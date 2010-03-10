دستور العمل استقبال از مسافران نوروزی به استانداران ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور استفاده مطلوب از امکانات خوب و گسترده شهرداری‌ها در تعطیلات نوروز دستورالعمل استقبال از مسافران نوروزی به تمامی استانداران کشورابلاغ شده است.

مطابق این دستورالعمل که به منظور اجرا از سوی شهرداریها به استانداریهای سراسر کشور ابلاغ شده، اقدامات شهرداری برای اسکان و استقبال نوروزی شامل آماده‌سازی عمومی شهر، فراهم نمودن تسهیلات و امکانات برای رفاه مسافران و برنامه ریزی برنامه‌های جنبی برای مدیریت اوقات فراغت مسافران است.

اقدامات آماده سازی عمومی شهر مشتمل بر جمع‌آوری نخاله‌ها و پسماندهای عادی ، رفع مواردی که به نوعی موجب سد معبر در شهر شده‌اند، تعمیر و آماده‌سازی آب‌نماها، بازسازی سرویس‌های بهداشتی عمومی، اصلاح تابلوهای راهنمای شهری، اصلاح و تکمیل گرافیک محیطی شهرها می باشد.

در بخش تسهیلات و امکانات برای رفاه مسافران از سوی شهرداریها به انجام اقداماتی شامل تهیه نقشه راهنمای محل اسکان و استقرار کیوسک ویژه اسکان در مبادی ورودی شهرها با هدف توزیع مسافران به هتل‌ها، مهمان‌پذیرها، انتشار شماره تلفن تمام مراکز اقامتی از طریق تراکت و انتشار آن به صورت وسیع در ورودی شهرها و نصب نسخه‌های بزرگ آن جهت رؤیت مسافران، آماده‌سازی پارکینگ برای خودرو، ساخت و راه‌اندازی آبخوری برای شرب مسافران، ساخت و آماده‌سازی سکوهای محل نصب چادر سفری و پیش‌بینی تعدادی چادر برای مسافران تاکید شده است.

همچنین به طراحی و برنامه ریزی و اجرای برنامه‌های جنبی برای اوقات فراغت مسافران نیز در این بخشنامه تاکید شده که شامل اختصاص فضایی برای ورزش‌، برپایی مسابقات روزانه در پارک‌ها، برنامه کوه‌نوردی دسته‌جمعی، برگزاری مسابقه کتاب‌خوانی، مسابقه روخوانی و قرائت قرآن، سرودهای انقلابی، آواز، نمایش فیلم به صورت پرده‌ای و در فضای باز است.