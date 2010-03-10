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۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۹:۱۵

امام جمعه اردبیل:

سوء استفاده از موقعیتهای اجتماعی و سیاسی آفت کشور است

سوء استفاده از موقعیتهای اجتماعی و سیاسی آفت کشور است

اردبیل - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان اردبیل گفت: در حال حاضر تمکن و تمول پنهان، تبعیض و سوء استفاده از موقعیتهای اجتماعی و سیاسی آفت کشور شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، حجت الاسلام سید حسن عاملی بعد از ظهر چهارشنبه در همایش آسیب شناسی پدیده های اجتماعی در اردبیل اظهار داشت: باید این مهم در جامعه ریشه یابی و رفع شود.

وی با تاکید بر توسعه پژوهش و تحقیق در بین جوانان و تخصصی کردن موضوعات و مسائل پژوهشی اضافه کرد: بی شک آسیب شناسی عدالت اجتماعی از جمله مهمترین طرحهای پژوهشی جامعه امروزیست که باید مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه اردبیل با اشاره به سخنان و تاکیدات مقام معظم رهبری در باب بصیرت ابراز داشت: همه آحاد مردم بویژه جوانان و قشر تحصیل کرده کشور باید با آگاهی و بصیرت در برابر توطئه ها و فتنه های دشنمان هوشیار و آماده باشند.

رفع ناهنجاریهای اجتماعی در گرو تحقق عدالت اجتماعی است

وی همچنین با دعوت از مسئولان و مدیران استانی به تاسی از امیر مومنان حضرت امام علی (ع) افزود: ناهنجاریهای اجتماعی در سایه گسترش و تحقق عدالت اجتماعی و انجام وظیفه خالصانه مسئولان رفع خواهد شد.

اولین همایش آسیب شناسی پدیده های اجتماعی با حضور رئیس کل و معاونین دادگستری استان، دادستان اردبیل و جمعی از قضات و مدیران تشکیلات قضایی در سالن ولایت سپاه حضرت عباس (ع) این شهرستان برگزار شد.

همچنین در پایان و از بین 150 مقاله ارسالی به دبیرخانه این همایش، از 15 نفر پژوهشگر برگزیده با اهدا جوایز و لوح تقدیر، تجلیل به عمل آمد.

کد مطلب 1049588

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