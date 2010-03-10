سوء استفاده از موقعیتهای اجتماعی و سیاسی آفت کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، حجت الاسلام سید حسن عاملی بعد از ظهر چهارشنبه در همایش آسیب شناسی پدیده های اجتماعی در اردبیل اظهار داشت: باید این مهم در جامعه ریشه یابی و رفع شود.

وی با تاکید بر توسعه پژوهش و تحقیق در بین جوانان و تخصصی کردن موضوعات و مسائل پژوهشی اضافه کرد: بی شک آسیب شناسی عدالت اجتماعی از جمله مهمترین طرحهای پژوهشی جامعه امروزیست که باید مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه اردبیل با اشاره به سخنان و تاکیدات مقام معظم رهبری در باب بصیرت ابراز داشت: همه آحاد مردم بویژه جوانان و قشر تحصیل کرده کشور باید با آگاهی و بصیرت در برابر توطئه ها و فتنه های دشنمان هوشیار و آماده باشند.

رفع ناهنجاریهای اجتماعی در گرو تحقق عدالت اجتماعی است

وی همچنین با دعوت از مسئولان و مدیران استانی به تاسی از امیر مومنان حضرت امام علی (ع) افزود: ناهنجاریهای اجتماعی در سایه گسترش و تحقق عدالت اجتماعی و انجام وظیفه خالصانه مسئولان رفع خواهد شد.

اولین همایش آسیب شناسی پدیده های اجتماعی با حضور رئیس کل و معاونین دادگستری استان، دادستان اردبیل و جمعی از قضات و مدیران تشکیلات قضایی در سالن ولایت سپاه حضرت عباس (ع) این شهرستان برگزار شد.

همچنین در پایان و از بین 150 مقاله ارسالی به دبیرخانه این همایش، از 15 نفر پژوهشگر برگزیده با اهدا جوایز و لوح تقدیر، تجلیل به عمل آمد.