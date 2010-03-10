سقف منابع بودجه عمومی دولت مشخص شد/ آغاز بررسی هزینه ها

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر روز چهارشنبه با پایان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 89 کل کشور سقف منابع بودجه عمومی را تعیین کردند.

بر اساس این گزارش منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ یک میلیون و 271 هزار و 330 میلیارد و 719 میلیون ریال شامل: الف1- منابع عمومی مبلغ یک میلیون و 179 هزار و 897 میلیارد و 636 میلیون ریال و الف 2- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر 91 هزار و 433 میلیارد و 83 میلیون ریال تعیین شد.

بر اساس این گزارش نمایندگان پس از پایان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 89 وارد بررسی بخش هزینه ای شدند و بررسی این بخش در نوبت عصر ادامه دارد.

نمایندگان در نوبت سوم نیز بررسی بخش های هزینه ای را ادامه خواهند داد.

مجلس از روز دوشنبه هفته جاری بررسی لایحه بودجه سال 89 را آغاز و تاکنون 8 جلسه در 3 شیفت کاری روزانه برگزار کرده است .