ثبت نام 2 هزار فارغ التحصیل مراکز آموزش عالی در حوزه های علمیه خواهران

حجت الاسلام حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: از این افراد 2 نفر دارای مدرک دکتری، 60 نفر کارشناسی ارشد، یک هزار و 400 نفر کارشناسی و 900 نفر فوق دیپلم هستند ، همچنین در پذیرش امسال 90 حافظ کل قرآن نیز ثبت نام کرده اند.

وی افزود: براساس ضوابط پذیرش این افراد از شرکت در آزمون کتبی معاف بوده اما باید در مصاحبه شرکت کنند که در صورت موفقیت در مصاحبه، به عنوان طلبه فعالیت آموزشی خود را آغاز خواهند کرد.

معاون آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران افزود: در پذیرش سال جدید تحصیلی بیش از 24 هزار نفر برای تحصیل در سطح دو (کارشناسی)، 4 هزار و 500 نفر برای تحصیل در سطح سه (کارشناسی ارشد) رشته های فقه و اصول، تفسیر و علوم قرآن، کلام اسلامی، فلسفه اسلامی و تاریخ اسلام ثبت نام کرده اند.