ساماندهی صنفی ارکسترهای موسیقی مجلسی همچنان در پرده ای از ابهام است

همایون سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مقوله ساماندهی صنفی ارکسترهای موزیک مجلسی گیلان که در تالارها و محافل عمومی به مناسبتهای مختلف ملی، مذهبی، اعیاد و جشنها برای شهروندان گیلانی موسیقی زنده اجرا می کنند، طی هشت سال گذشته در پرده ای از ابهام باقی مانده است.

وی ادامه داد: از ابتدای تأسیس انجمن صنفی هنرمندان موسیقی گیلان که در راستای اجرای ماده 131 قانون کار از سوی سازمان کار و امور اجتماعی تاسیس شده، تاکنون دهها بار موضوع ساماندهی صنفی ارکسترهای موسیقی مجلسی با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و مسئولان وقت به صورت کتبی و شفاهی مطرح شده تا با همکاری مسئولان این سندیکا و مراجع ذیربط ضمن جلوگیری از ابتذال در این گونه محافل، اوضاع بی سرو سامان فعالیت گروه های موزیک مجلسی را که سالها بلاتکلیف مانده است، قانونی شود.

رئیس صنف هنرمندان موسیقی گیلان با اعلام اینکه متاسفانه تاکنون به رغم تمام پیگیرهای مکرر هیئت مدیره این انجمن نتیجه مطلوبی در برنداشته است، اظهار داشت: پلیس گیلان رسیدگی به این مسئله را مطابق ماده 20 آئین نامه اداره اماکن از وظایف اداره کل فرهنگ و ارشاد استان می داند و از سوی این اداره کل تمایلی جهت همکاری با انجمن موسیقی درباره مسئله مورد نظر را ندارد و گاهی موضوع را به سازمان گردشگری یا بازرگانی ارجاع می دهد.

وی با بیان اینکه مردم به بهانه برگزاری مراسم و جشنهای خود سالانه میلیونها تومان پول را به جیب گروه های موسیقی فاقد شناسنامه صنفی می ریزند که نظارتی بر آنها نیست، عنوان کرد: مردم برابر سنتها و آداب و رسوم خود در برپایی جشنها و مراسم خود نیازمند استفاده از گروه های موسیقی هستند و این امر لزوم ساماندهی ارکسترهای مجلسی را بیشتر می کند.

سلیمی ادامه داد: انجمن صنفی با مقوله ابتذال در موسیقی مخالف است ولی باید پس از گذشت این همه سال تکلیف جماعتی را که در این حوزه امرار معاش می کنند و امکان حذف آنان نیز از بدنه جامعه موسیقی گیلان نیست، روشن کرد چرا که در صورت ادامه این وضع حقوق صنفی هنرمندان عضو این سندیکا که به امید بهبود اوضاع اقتصادی خود، این نهاد مدنی را تاسیس کرده اند، کاملا در خطر می افتد.

رئیس صنف هنرمندان موسیقی گیلان همچنین از مدیریت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان به نمایندگی از سوی هنرمندان عضو این سندیکا خواست تا به مقوله صنفی و هنری مورد نظر توجهی ویژه داشته باشند.