بزرگترین سفره عیدانه کشور در مشهد برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، هشام برهمت عصر چهارشنبه در نشست خبری بزرگترین سفره هفت سین ایرانی(عیدانه مهد خورشید) در جمع خبرنگاران افزود: بزرگترین سفره عیدانه کشور با مساحت بیش از یک هزار و 720 متر مربع برای نخستین بار در کشور در میدان شهدای این شهر و با مجوز معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد بر پا می گردد.

وی اظهار داشت: در کنار این سفره عیدانه که علاوه بر پرداختن به آداب و رسوم و سنت های ناب ایرانی و توجه ویژه به فرهنگ و معماری شهر مقدس مشهد الرضا(ع) دارد نمایشگاهی نیز به صورت محدود برای ارائه کارگاه های صنایع دستی و ارائه سوغات مشهد و ملزومات نوروزی بر پا می شود.

برهمت تصریح کرد: معماری نمایشگاه برگرفته از فضاهای کاروانسرایی اصیل مشهد و کاملا سنتی بوده و لباس فرم پرسنل نمایشگاه و گویش آنان نیز سنتی و بر اساس سنن مشهدی و خراسانی برنامه ریزی شده است.

وی در ادامه به برنامه های جنبی این سفره عیدانه اشاره کرد و افزود: در کنار برپایی بزرگترین سفره عیدانه کشور برگزاری جشنواره های فرهنگی و رقابتی همچون جشنواره برترین سفره هفت سین مشهد، برترین سبزه آرایی نوروز 89، زیباترین ماهی قرمز من پیش بینی شده است.

مجری بزرگترین سفره عیدانه کشور اضافه کرد: هر یک از شبهای برگزاری جشنواره تحت عنوان یک شب فرهنگی نامگذاری شده و مراسم ویژه ای برگزار می شود.

برهمت در ادامه با اشاره به مشهد سالانه پذیرای بیش از پنج میلیون زائر است گفت: با توجه به اینکه زائران در ایام نوروز می توانند از این سفره عیدانه بازدید کنند تبلیغات و اطلاع رسانی مناسبی برای این سفره از طریق شهرداری مشهد، نشریات و سازمان صدا و سیمای خراسان رضوی تدارک دیده شده است.

وی خاطرنشان کرد: برای ساخت بزرگترین سفره هفت سین ایرانی (عیدانه مهد خورشید) در مشهد بالغ بر 130 میلیون تومان هزینه شده است.

بزرگترین سفره هفت سین ایرانی(عیدانه مهد خورشید) از 25 اسفند ماه جاری لغایت 13 فروردین ماه 89 در میدان شهدای برپا می شود.