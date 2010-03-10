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۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۹:۱۳

دادستان اراک معرفی شد

دادستان اراک معرفی شد

اراک - خبرگزاری مهر: طی مراسمی با حضور رئیس دیوانعالی کشور، دادستان اراک معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، در این مراسم که عصر چهارشنبه در دادگستری استان مرکزی برگزار شد، فرشید محمدحسینی طاهری به عنوان دادستان اراک معرفی و از تلاش های علی خاقانی دادستان قبلی تقدیر شد.

در این مراسم آیت الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه، مسئولان قضایی و اجرایی باید امورات نظام را با محوریت حکمت، عزت و حفظ امنیت پیش ببرند و در این راستا توجه و رعایت پیام های الهی و شرع مقدس اسلام اصل است.

وی گفت: قضات باید در کنار قضاوت عادلانه، ترویج مباحث فرهنگی را نیز مد نظر داشته باشند و روحانیون و مراجع نیز باید از تریبون ها در خصوص پیشگیری از جرم فرهنگ سازی کنند.

محمد صادق مهدوی راد، رئیس کل دادگستری استان مرکزی نیز در این آیین گفت: جایگاه دادستان مرکز استان از حساسیت ویژه ای برخوردار است و به رغم محدودیت در نیروی انسانی، دادسرای استان مرکزی از زمان احیای مجدد، کارنامه درخشانی داشته است.

کد مطلب 1049600

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