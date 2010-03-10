دادستان اراک معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، در این مراسم که عصر چهارشنبه در دادگستری استان مرکزی برگزار شد، فرشید محمدحسینی طاهری به عنوان دادستان اراک معرفی و از تلاش های علی خاقانی دادستان قبلی تقدیر شد.

در این مراسم آیت الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه، مسئولان قضایی و اجرایی باید امورات نظام را با محوریت حکمت، عزت و حفظ امنیت پیش ببرند و در این راستا توجه و رعایت پیام های الهی و شرع مقدس اسلام اصل است.

وی گفت: قضات باید در کنار قضاوت عادلانه، ترویج مباحث فرهنگی را نیز مد نظر داشته باشند و روحانیون و مراجع نیز باید از تریبون ها در خصوص پیشگیری از جرم فرهنگ سازی کنند.

محمد صادق مهدوی راد، رئیس کل دادگستری استان مرکزی نیز در این آیین گفت: جایگاه دادستان مرکز استان از حساسیت ویژه ای برخوردار است و به رغم محدودیت در نیروی انسانی، دادسرای استان مرکزی از زمان احیای مجدد، کارنامه درخشانی داشته است.