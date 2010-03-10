تنها 35 درصد از مواد ورودی از افغانستان به ایران کشف می شود

سردار مهدی توکلی بعد از ظهر چهارشنبه در همایش بزرگ شوک که در سالن شیخ مفید دانشگاه قم برگزار شد، در خصوص پدیده اعتیاد در جامعه با اشاره به اینکه ایران در کنار بزرگترین کشور تولید کننده مواد مخدر جهان قرار گرفته است، ابراز داشت: هر ساله 400 میلیارد دلار که معادل 80 برابر درآمد نفتی ایران در سال می‌باشد، مواد مخدر از افغانستان صادر می‌شود که بخش اعظم آن از طریق ایران به غرب فرستاده می‌شود و از این میان تنها 35 درصد توسط مأموران ما کشف و ضبط می‌شود.



دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قم ادامه داد: آمریکا و انگلیس پس از اشغال افغانستان به ترویج تولید مواد مخدر در این کشور پرداختند، به طوری که پس از اشغال این کشور تولید مواد در افغانستان 15 برابر شده است و این عمل در کشور عراق نیز در حال ترویج است.



توکلی یاد آور شد: بیش از 85 تا 90 درصد از معتادین پس از سم زدایی در درمانگاه‌ها به دلایلی مثل معاشرت با دوستان ناباب، فقر، در دسترس بودن مواد مخدر در جامعه، مشکلات خانوادگی و اجتماعی دوباره به اعتیاد بر می‌گردند.

وی با بیان اینکه تنها دانستن این موضوع که اعتیاد گریبان‌گیر جامعه است کافی نیست و مسئولان کشور باید به این باور برسند که معضل اعتیاد در کشور جدی است.

سردار توکلی با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی پیوندهای ناگسستنی با هم دارند‏، گفت: اعتیاد و فرقه‌های شیطان پرستی دو آسیبی است که امروزه در کشور ما به طور جدی مطرح و مشکلات زیادی را به خصوص برای نسل جوان ایجاد کرده است.



فرمانده نیروی انتظامی استان قم در خصوص معضل اعتیاد در جامعه ادامه داد: برخی از پدیده‌های اجتماعی مانند اعتیاد، حد و مرز نمی‌شناسد و تمام طبقات اجتماعی و تحصیلی را در بر می‌گیرد و امروز ما شاهد این هستیم که در میان طبقات اجتماعی بالا و تحصیل کرده‌های جامعه اعتیاد نفوذ کرده است.



نزدیک به 2 میلیون معتاد در کشور وجود دارد



توکلی با بیان این مطلب که امروز 2 میلیون نفر معتاد در کشور وجود دارد، اضافه کرد: از این میان یک میلیون و 200 هزار نفر مصرف کننده دائمی و 800 هزار نفر در آینده‌ای نزدیک به مصرف کنندگان دائمی اضافه خواهند شد.



فرمانده انتظامی استان قم با بیان اینکه بیش از 30 درصد از جرایم کشور ریشه در اعتیاد دارد، اظهار داشت: با توجه به جرایم انجام گرفته توسط معتادین و هزینه 1440 میلیارد تومانی که هر ساله مصرف مواد مخدر به کشور تحمیل می‌کند‎، می‌بایست سرمایه‌گذاری بیشتری در زمینه پیشگیری و مبارزه با اعتیاد در کشور صورت گیرد و این کار مگر با یک عزم ملی‌، شدنی نیست.