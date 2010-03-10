شهرک سازی اسرائیل امید به سازش را از بین می برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتص، "سلام فیاض" نخست وزیر انتصابی تشکیلات خودگردان فلسطین در دیدار با "جو بایدن" معاون اول رئیس جمهوری آمریکا از تصمیم تل آویو برای ساخت واحدهای مسکونی بیشتر در بیت المقدس انتقاد کرد.

وی خاطرنشان کرد: این اقدام چالش بزرگی را در مسیر تلاشهای انجام شده برای از سرگیری مذاکرات صلح و بازگرداندن روند دیپلماتیک به منطقه ایجاد می کند.

فیاض در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه تصمیم صهیونیستها برای ساخت هزار و 600 واحد مسکونی دیگر در بیت المقدس مغایر با تلاشهای آمریکا برای از سرگیری مذاکرات سازش است، گفت : اقدام اسرائیل دورنمای دستیابی به صلح در منطقه را از بین می برد.

در همین حال "جو بایدن" معاون اول "باراک اوباما" تنها به انتقاد از این تصمیم اشغالگران قدس بسنده کرد و گفت: تصمیم دیروز اسرائیل برای ساخت خانه های بیشتر در شرق بیت المقدس سبب از بین رفتن اعتماد لازم برای آغاز مذاکرات نتیجه بخش صلح خواهد شد.

این در حالی است که توقف ساخت و سازها در مناطق اشغالی فلسطین جزو شروط تشکیلات خودگردان برای از سرگیری مذاکرات سازش است. این مذاکرات از دسامبر سال 2008 متوقف شده و آمریکا در تلاش است به هر نحو ممکن دو طرف را برای از سرگیری آن ترغیب کند.