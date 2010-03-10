اخبار کوتاه ورزشی استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، رقابت‌های واترپلو قهرمانی نوجوانان (کمتر از 16 سال) از امروز به میزبانی کرمانشاه آغاز شد.این مسابقات 18 تا 22 اسفند ماه در محل استخر شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه برگزار می‌شود. تاکنون تیم‌های تهران، قزوین، فارس، کرمانشاه و هرمزگان برای شرکت در این رقابت‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند. قاسم رحیمی سرپرست فنی این مسابقات است،همچنین اصغر کرمی به عنوان نماینده فدراسیون بر این دیدارها نظارات خواهد داشت.

بوکسورکرمانشاهی به فینال مسابقات قهرمانی جوانان آسیا راه یافت

چهارمین دوره رقابت های بوکس قهرمانی جوانان آسیا،‌امروز با راهیابی سه نماینده ایران به دیدار نهایی ادامه یافت. در جریان این مسابقات در وزن منهای 91 کیلوگرم سالار غلامی بوکسور کرمانشاهی ایران با نتیجه چهاربر صفر بوبورجو از ازبکستان را مغلوب کرد و عصر امروز در فینال برای کسب مدال طلا رودر روی نماینده قزاقستان بایستد.

در این وزن ورزشکاران ازبکستان و هند به صورت مشترک صاحب مدال برنز شدند. تاکنون پنج نماینده ایران در اوزان مختلف به مدال برنز دست یافته اند. چهارمین دوره رقابت های قهرمانی بوکس جوانان آسیا امشب در سالن شهید افراسیابی مجموعه ورزشی شیرودی تهران به پایان خواهد رسید.

یاران کرمانشاه در رده سوم لیگ دسته اول کاراته بانوان کشور قرار گرفتند

در جریان آخرین هفته لیگ دسته اول کاراته بانوان نیز تیم شهرداری محمدشهر با 17 بازی و 42 امتیاز تیمی و 371 امتیاز انفرادی قهرمان این پیکارها شد.تیم های سپاهان اصفهان و یاران کرمانشاه نیز هر کدام با 42 امتیاز تیمی و 349 و 327 امتیاز انفرادی به ترتیب دوم و سوم شدند.

همچنین در سوپر لیگ بانوان کشور،تیم کاراته فولاد مبارکه سپاهان عنوان قهرمانی سوپرلیگ کاراته بانوان را نیز بدست آورد. این تیم که در بخش مردان بر سکوی نخست ایستاده بود در قسمت دختران نیز قهرمان شد.

در این پیکارها که با حضور شش تیم جریان داشت فولاد مبارکه سپاهان اصفهان با 10 بازی و کسب 202 امتیاز صدرنشین شد، دانشگاه آزاد اسلامی با 10 بازی و 177 امتیاز دوم شد و تیم های سپاهان نوین و پتروشیمی هم با 150 و 142 امتیاز مشترکاً به عنوان سوم دست یافتند.

کرمانشاه نایب قهرمان سنگ نوردی کشور شد

مسابقات قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی با حضور 110 سنگن ورد در رشته های مختلف از سراسر کشور در استان زنجان با نایب قهرمانی کرمانشاه به پایان رسید. امیر حمزه پور شفیع سنگ نورد کرمانشاهی در رشته سختی با پشت سر گذاشتن رقبای خود به نائب قهرمانی این دوره از مسابقات جام فجر انتخابی تیم ملی دست یافت.

این مسابقات به صورت بین المللی (سه مرحله ای) برگزار شد و تیم کرمانشاه در حالی به این مقام دست یافت که به دلیل کمبود امکانات و نداشتن سالن اختصاصی و بسته شدن ناگهانی تمامی سالن های مجهز به دیواره در ایام تمرین نتوانست آنچنان که باید تمرین کند.