امکانات خراسان رضوی در زمینه والیبال کافی نیست

محمد شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: والیبال خراسان رضوی دارای پتانسیل های فراوانی است و با توجه به اینکه بنده در والیبال مشهد حضور داشته ام می دانم که جوانان زیادی به این رشته ورزشی علاقمند هستند.

کاپیتان تیم والیبال کاله آمل تصریح کرد: البته باید بگویم که سقف والیبال در خراسان رضوی بیش از اینهاست و مسئولین ورزش این استان باید توجه بیشتری به وضعیت تنها نماینده والیبال خراسان رضوی در لیگ برتر داشته باشند.

شریعتی اذعان داشت داشت: کادر فنی ما تمهیدات ویژه ای را برای این مسابقه در نظر گرفته بود و به خوبی نقاط ضعف و قوت تیم حریف را شناسایی کرده بودند و بر همین اساس بازیکنان ما توانستند با استفاده از نقاط ضعف این تیم به پیروزی دست یابند.

کاپیتان تیم والیبال کاله آمل تاکید کرد: اگرچه والیبالیستهای جوان خراسان رضوی نیز در این دیدار، پر تلاش و با انگیزه ظاهر شدند و به نظر بنده با این شکست چیزی از ارزشهای این تیم کم نشد.

وی اظهار داشت: امیدوارم در آینده شاهد پیشرفت بیش از پیش والیبال مشهد باشیم چرا که بسیاری از جوانان این شهر و دیگر شهرهای خراسان رضوی عاشق والیبال هستند و به نوعی با والیبال زندگی می کنند.