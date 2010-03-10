سازمان میراث فرهنگی باید از ظرفیتهای بالای شهرستان تاریخی کنگاور استفاده کند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی بعداز ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان کنگاور، ظرفیت های صنعتی، کشاورزی، گردشگری و... این شهرستان را بسیار بالا ارزیابی کرد و اظهار داشت: این شهرستان جاذبه هایی خاص و منحصر به فردی دارد که لازم است جهت جذب گردشگر مورد توجه بیشترقرار گیرد.

هاشمی یکی از نقاط ضعف استان کرمانشاه در حوزه گردشگری و جذب توریست را اقامت کوتاه مسافران در استان دانست و خواستار چاره جویی مسئولان برای این موضوع شد.

وی در ادامه با اشاره به پتانسیل های شهرستان کنگاور گفت: زیر ساخت های لازم برای توسعه صنعتی و اقتصادی شهرستان فراهم شده و نزدیکی و همجوار بودن کنگاور با شهرها و دیگر استان ها موقعیت بسیار ویژه ای به آن بخشیده است.

استاندارکرمانشاه در ادامه به اولویت های دولت های نهم و دهم در حوزه اشتغال و مسکن اشاره کرد وگفت: دولت عزم خود را برای حل مشکل مسکن محرومین جزم کرده است و ارائه تسهیلات 25 میلیون تومانی ساخت مسکن مهر فرصتی بسیار ارزشمند در این خصوص بوده و مدیران استان می بایست تمام همت خود را در این خصوص به کار گیرند.

وی همچنین به همت بسیار بالای رئیس جمهور و هیئت دولت برای موضوع اشتغال اشاره و گفت: در این راستا دولت تمام اختیارات عزل و نصب مدیران استانی حتی روسای بانک های خصوصی را به استانداران واگذار کرده است و مانیز با عزمی راسخ مشکل بیکاری استان را ریشه کن خواهیم کرد.

هاشمی از مدیران بخش صنعت و کشاورزی خواست تا طرح های اشتغالزایی خود برای سال 1389 و جذب اعتبارات مربوطه هرچه سریعتر آماده کنند.

استاندار کرمانشاه در ادامه از مدیران خواست تمام تلاش خود را برای رفع مشکلات مردم و رضای خداوند به کار گیرند.

در این جلسه مقرر شد، سد کبوتر لانه کنگاور 28 اسفند ماه کلنگ زنی شود.

همچنین مقرر شد، اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان نسبت به احیاء دو حمام تاریخی موقوفه ای این شهرستان و تبدیل آنها به سفره خانه سنتی و حمام سنتی تا دهه فجر سال آینده اقدام کند.

کمک 150 میلیون تومانی به شهرداری کنگاور و 30 میلیون تومانی جهت ساماندهی گلزار شهدای کنگاور از دیگر مصوبات این جلسه بود.