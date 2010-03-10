دولت آینده عراق ائتلافی خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آژانس اطلاع رسانی عراق(واع)، علی الادیب عضو ائتلاف دولت قانون که خبرهای رسیده از کربلا حاکی از پیشتازی وی در انتخابات پارلمانی اخیر عراق در این استان حکایت می کند تاکید کرد دولت آینده عراق دولت مشارکت ملی خواهد بود.



علی الادیب گفت: تشکیل دولت آینده به گفتگو و رایزنی با فراکسیونهایی که در انتخابات به پیروزی خواهند رسید نیاز دارد که این مسئله در اساس، مبتنی بر تعداد کرسیهایی است که هر یک از فراکسیونها به دست می آورند.



الادیب خاطرنشان کرد : از طرف ما هیچ خط قرمزی در تعامل با فراکسیونهای دیگر در صورتی که تصمیمی برای ائتلافها باشد وجود ندارد اما ما تلاش می کنیم به توافق نهایی با فراکسیونی برسیم که به اصولی که از چارچوب قانون اساسی عراق خارج نیست معتقد باشد.

نماینده اولین پارلمان پس از سرنگونی رژیم بعثی صدام گفت: اعضای ائتلاف دولت قانون با هرگونه اقدام مغایر قانون اساسی مخالف هستند. ما به اجرای مفاد قانون اساسی پایبند هستیم و اختیارات نخست وزیری که در قانون اساسی تصریح شده است مورد توجه قرار می گیرد و هر توافقی خارج از مفاد قانون اساسی پذیرفته نخواهد شد. همچنین مسئله اصول ملی که ائتلاف دولت قانون اعلام کرده است مورد توجه قرار می گیرد.



وی خاطرنشان کرد: رئیس جمهوری اختیارات عملی ندارد و فقط حالت نمادین برای کشور دارد و فقط نخست وزیری اختیارات قانونی دارد.



الادیب با رد هرگونه دخالت خارجی خاطرنشان کرد: فراکسیونهای پیروز در طرح تشکیل دولت ملی آینده قرار دارند و دولت در اساس دولت مشارکت ملی خواهد بود.



در دومین انتخابات پارلمانی پس از سرنگونی رژیم بعثی صدام با وجود تهدیدهای تروریستها و تکفیریها بیش از 62 درصد واجدان شرایط رای دادن شرکت کردند.