واگن پارس اراک در تولید بدنه واگنهای مترو به خودکفایی رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، منوچهر مقدم بعد از ظهر چهارشنبه در جریان بازدید خبرنگاران رسانه های گروهی از توانمندی های شرکت واگن پارس اراک افزود: بدنه واگنهای مترو در شرکت واگن پارس اراک در شش بخش مختلف طراحی و ساخته می شود به گونه ای که برای ساخت بدنه هر واگن مترو هزار و 350 قطعه در این شرکت تولید می شود.

وی با اشاره به سابقه این شرکت گفت: شرکت واگن پارس اراک از سال 53 با هدف تامین نیاز کشور به واگن های باری و مسافربری تاسیس شد ولی آغاز تولید محصول در آن در سال 63 صورت گرفته است.

مقدم افزود: این کارخانه در زمینی به وسعت 32 هکتار و 140 هزار متر مربع فضای کارگاهی احداث شده است که با ایجاد آن برای هزار و 340 کارگر فعال در آن شغل ایجاد شده است.

وی اضافه کرد: هم اینک 200 نیروی کاری در این شرکت تحصیلات لیسانس و بالاتر دارند و 250 نفر نیز دارای مدارک دانشگاهی دیگر هستند که این موضوع سبب شده است کیفیت تولید محصول در شرکت واگن پارس اراک در مقایسه با تولید محصول در دیگر واحدهای مشابه افزایش یابد.

مقدم با اشاره به توانمندی های شرکت واگن پارس اراک گفت: این شرکت قادر است بسیاری از نیازهای ریلی کشور را تامین کند به گونه ای که می توان واگن پارس اراک را بزرگترین تولید کننده واگن در کشور و خاورمیانه نامید.

مدیر کارخانه واگن پارس اراک در ادامه با اشاره به اینکه برخی از دستگاه های موجود در این شرکت از قدمت بالایی برخوردارند، یادآور شد: با این وجود به دلیل بهره برداری بهینه از این دستگاه ها تولید محصول توسط دستگاه های عمدتا قدیمی این شرکت همچنان در بهترین شکل ممکن قرار دارد که برای بازسازی و نوسازی آن اقدامات لازم در برخی از خطوط به انجام رسیده است.

مقدم با بیان اینکه بخشی از نیازهای شرکت واگن سازی تهران در تامین و ساخت قطعات واگن در شرکت واگن پارس اراک به انجام می رسد، خاطرنشان کرد: شرکت واگن پارس اراک به دلیل بهره مندی از نیروهای متخصص و سرمایه های انسانی خود قادر است بسیاری از نیازهای شرکت های مشابه فعال در تولید واگن را تامین کند.

خبرنگاران روزنامه های اقتصادی و خبرگزاری های کشور در این بازدید از بخشهای مختلف شرکت واگن پارس از جمله بخشهای مونتاژ، تولید واگن های باری و مسافربری، برش لیزری، گیوتین، قطعه سازی، تراشکاری، اندازه گیری، تولید بوژی، بخش مترو و تولید واگن های مترو بازدید کردند.