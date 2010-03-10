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۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۹:۳۷

ترمینال مسافربری شمالغرب کشور در ارومیه احداث می شود

ترمینال مسافربری شمالغرب کشور در ارومیه احداث می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری ارومیه از احداث بزرگترین ترمینال مسافربری غرب کشور در سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سیاوش سلیمانی عصر چهارشنبه در نشست خبری افزود: براساس مصوبه شورای شهر وشورای عالی هماهنگی حمل ونقل وترافیک استان از سال 89 فاز اول طرح احداث ترمینال بزرگ مسافربری در اول جاده سرو آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه احداث این ترمینال یکی از طرح های شاخص و فاخر شهرداری ارومیه در سال آتی است، افزود: صرفا بخش اعظم پروژه از طریق اخذ تسهیلات بانکی و مشارکتهای عمومی انجام می شود.

سلیمانی در خصوص مشخصات زمین برای احداث ترمینال گفت: این ترمینال در زمینی به مساحت بیش از 16 هکتار با زیربنای بالغ بر 12 هزار مترمربع شامل هتل مسافرین و هتل رانندگان وکلانتری پایانه و مسجد و مجتمع تعمیرگاهی و پارک وفضای سبز احداث می شود.

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری ارومیه در خصوص نقش پایانه های مسافربری در توسعه گردشگری اظهار داشت: پایانه های مسافربری "ویترین" هر شهر محسوب می شوند که در آن در تمامی ابعاد در حد و قواره یک شهرک بزرگ توان فرهنگی وسیاسی وامنیتی وفنی وشهرسازی یک شهر را میتوان بنمایش گذاشت.

کد مطلب 1049611

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