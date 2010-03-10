ضرورت گسترش دامنه همکاری قضایی بین ایران و افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر محمود احمدی‌نژاد عصر امروز چهارشنبه در جریان سفر به افغانستان کوهاند عبدالسلام عظیمی رئیس قوه قضائیه افغانستان را به حضور پذیرفت.



دکتر احمدی‌نژاد در این دیدار اظهار داشت: هر دو کشور می‌بایست در خصوص اجرای عدالت و احکام اسلامی دوره‌های مشترک برگزار کنند و سران قوه قضائیه دو کشور دامنه همکاری‌های قضایی را گسترش داده و با هم تبادل نظر داشته باشند.



رئیس جمهور افزود: ایران برای همکاری با کشور برادر خود افغانستان هیچ محدودیتی ندارد و امیدواریم با نشست‌های دوجانبه و اجرای برنامه‌های مشترک روابط دو کشور در زمینه‌های مختلف بویژه در زمینه عدالت و قضای اسلامی افزایش یابد.



در این دیدار «کوهاند عبدالسلام عظیمی» رئیس قوه قضائیه افغانستان نیز ضمن ابراز خوشحالی از حضور رییس جمهور و هیئت همراه در افغانستان گفت: ما از تبادل نظر در خصوص مباحث قضا در اسلام و اجرای عدالت استقبال می‌کنیم و مایل به استفاده از تجربیات ایران هستیم.

در این دیدار عبدالسلام عظیمی همچنین ضمن ارائه گزارشی از وضعیت دستگاه قضا در افغانستان از تبادل نشست‌های مشترک و همکاری‌های دوجانبه استقبال کرد.



ضرورت استفاده از ظرفیت های مشترک برای پیشرفت و امنیت منطقه



رئیس‌جمهوری اسلامی ایران علقه های فرهنگی و تاریخی ایران و افغانستان را مشترک دانست و اظهار داشت: دو کشور در زمینه‌های مختلف دارای اشتراکات فراوانی هستند و باید از این نقاط مشترک در جهت پیشرفت و امنیت منطقه به خوبی استفاده کرد.



دکتر محمود احمدی نژاد امروز چهارشنبه با صبغت‌الله مجددی رئیس مجلس سنای افغانستان و روسای کمیسیون های مربوطه دیدار و گفتگو کرد.



وی با اشاره به نظام ظالمانه و دوران دشواری که توسط نظام سلطه بر دنیا حاکم شده است، گفت: نظام سلطه به گونه ای در دنیا عمل کرد که باعث جدایی دین و اخلاق از مناسبات اجتماعی شد و حق جای خود را به باطل داد.



دکتر احمدی نژاد تصریح کرد: بنا به اعتراف نظام سلطه، بانک مرکزی آمریکا با کسری 14 هزار میلیارد دلاری مواجه شده است و این یعنی ارائه 14 هزار میلیارد دلار کاغذ بی اعتبار و گرفتن کالا در قبال آن و این را می‌توان مدرن‌ترین دزدی در دنیا دانست.



وی با بیان اینکه این دوران باطل و نظام ناعادلانه سلطه رو به پایان است، گفت: دو کشور ایران و افغانستان باید خود را برای تاثیرگذاری در دنیای جدید آماده کنند.



دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه دشمنان نمی‌خواهند بین افغانستان و ایران همدلی حاکم شود، تصریح کرد: امروز بواسطه همدلی شکل گرفته در افغانستان، این کشور صاحب دولت و مجلس شده و این کشور در مسیر همدلی با کشورهای همسایه قرار گرفته است.



رئیس جمهور با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران امنیت و پیشرفت افغانستان را امنیت و پیشرفت خود می‌داند، اظهار داشت: ظرفیت‌های دو کشور برای ارتقای سطح روابط، بسیار زیاد است و باید از این ظرفیت در راستای گسترش مناسبات، گام های بلندی برداشت.



وی با اشاره به همکاری ایران در پروژه های راه آهن ها و آب و برق افغانستان گفت: این پروژه ها باعث گسترش و شکوفایی اقتصادی دو کشور خواهد شد و عملکرد مجلس افغانستان در این امر تاثیر گذار است.



صبغت‌الله مجددی رئیس مجلس سنای افغانستان نیز در این دیدار ضمن خوشامد گویی به دکتر احمدی نژاد و هیات همراه اقدامات سوء دنیای غرب را مانع ایجاد امنیت و آرامش در منطقه دانست و گفت: آنها به بهانه مبارزه با تروریسم کشورهای منطقه را به اشغال خود در می آورند.



وی با بیان اینکه روابط و مناسبات دو کشور ایران و افغانستان همواره پایدار بوده است، تصریح کرد: ملت و دولت افغانستان خواهان گسترش هر چه بیشتر روابط دوجانبه ایران هستند.



دراین دیدار همچنین روسای کمیسیون های مجلس سنای افغانستان در سخنانی به ارائه دیدگاه‌های در خصوص مسائل داخلی افغانستان و منطقه پرداختند.

مجلس ملی افغانستان نقش مهمی در وحدت گروههای افغانی دارد



رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار یونس قانونی رییس مجلس ملی افغانستان و روسای کمیسیون‌های مربوطه با اشاره به مشترکات ایران و افغانستان گفت: امروز اعتماد کامل بین دو ملت و دولت وجود دارد و هیچ نقطه تاریکی در این رابطه نیست.



دکتر احمدی نژاد با اشاره به حوادث و اتفاقاتی که به نام مبارزه با تروریسم به وقوع پیوسته است، تصریح کرد: نظام سلطه که خود پایه‌گذار تروریسم است به بهانه‌های مختلف شهروندان کشورهای منطقه را بازداشت می‌کند.



رئیس جمهور نقش مجلس ملی افغانستان را در ایجاد صلح و امنیت در این کشور مهم و موثر دانست و گفت: مجلس ملی می‌تواند با ارائه نقشه راه، بین گروه‌های مختلف افغانی وحدت ایجاد کرده و در این امر پیشگام شود.



وی با بیان این که همه باید در زیر چتر قانون قرار گیرند، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران کنار مردم افغانستان خواهد بود تا در این کشور صلح و امنیت ایجاد شود.



دکتر احمدی نژاد با بیان این که نباید از شیطنت دشمنان غافل شد، اظهار امیدواری کرد: حوادث و شرایط تلخ افغانستان بزودی به پایان برسد.



رئیس مجلس ملی افغانستان نیز در این دیدار بر تلاش مجلس ملی برای ایجاد وحدت میان گروه‌های مختلف افغانستان تأکید کرد و گفت: امیدواریم مجلس ملی بتواند گامی در جهت صلح و امنیت پایدار در افغانستان بردارد.



در این دیدار رؤسای کمیسیون‌های مجلس ملی افغانستان ضمن معرفی و خوشامدگویی به دکتر احمدی‌نژاد و هیئت همراه، دیدگاه‌های خود را در خصوص مسایل داخلی افغانستان و منطقه ارائه کردند.



دکتر احمدی نژاد عصر امروز کابل را به مقصد تهران ترک کرد .