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۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۸:۱۶

بوکس قهرمانی جوانان آسیا/

مسعود ریگی ایران را صاحب مدال طلا کرد

مسعود ریگی ایران را صاحب مدال طلا کرد

مسعود ریگی از ایران با غلبه بر "دووروسینگ لایشرام" هندی به مدال طلای وزن 48 کیلوگرم نوزدهمین دوره رقابت های قهرمانی جوانان آسیا دست پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این رقابت که عصر روز چهارشنبه در سالن شهید افراسیابی مجموعه ورزشی شیرودی برگزار شد، ریگی موفق شد با غلبه بر "لایشرام" با نتیجه 5 بر صفر به عنوان قهرمانی برسد. ریگی پیش از این با شکست 5 بر صفر هایو اینو از ژاپن به دیدار نهایی راه پیدا کرده بود.

ایران در نوزدهمین دوره رقابت های بوکس قهرمانی جوانان آسیا دو نماینده دیگر در اوزان 91 و 91+ کیلوگرم دارد که تا ساعتی دیگر رقابت ها آنها برگزار خواهد شد.

نوزدهمین دوره رقابت‌های بوکس قهرمانی جوانان آسیا با حضور 140 بوکسور از 20 کشور امشب در ورزشگاه شیرودی به پایان می رسد.

کد مطلب 1049615

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