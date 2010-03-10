چهار هزار کیلومتر شبکه فیبرنوری در اردبیل احداث شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، یاور محمدحسینی عصر چهارشنبه در اولین همایش دولت الکترونیک و امنیت فضای تبادل اطلاعات در اردبیل اظهار داشت: با احداث و توسعه این میزان فیبرنوری زیرساخت توسعه IT در جغرافیای این استان فراهم شده است.

وی افزود: بیشتر این شبکه ها به صورت خطوط موازی برای افزایش ایمنی، ارتباطی و پوشش بهتر خدمات در سه بخش تلفن همراه، ثابت و خدمات دیتا در استان احداث شده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان اضافه کرد: توسعه شبکه فیبرتوری در استان اردبیل موجب شده که هم اکنون 117 دفتر آی سی تی شهری و 320 دفتر آی سی تی روستایی در سطح استان راه اندازی شده و مشغول خدمت رسانی به مردم مناطق مختلف باشد.

وی با اشاره به واگذاری و فعالیت 560 هزار تلفن ثابت تا پایان سال جاری در استان تصریح کرد: هم اکنون بیش از 436 هزار خط تلفن همراه دولتی نیز در استان واگذار شده و این روند در سال آینده نیز توداوم خواهد داشت.

محمدحسینی همچنین از نصب و راه اندازی 285 سایت BTS در این استان خبر داد و ابراز داشت: راه اندازی این سایتها در جهت پوشش و آنتن دهی کامل تلفن همراه در جاده ها و شهرهای استان بوده و با نصب این سامانه تلاش شده متناسب با ظرفیت واگذاریها، پوشش تلفن همراه را در نقاط مختلف تقویت کنیم.

افزایش اعتبارات پژوهشی مهمترین رویکرد دولت است

در این مراسم معاون سیاسی استاندار اردبیل نیز طی سخنانی با اشاره به موفقیت جوانان و دانشمندان کشورمان در حوزه های مختلف علمی نظیر فناوری اطلاعات و علوم فضایی متذکر شد: برای ادامه روند فعلی و حتی تقویت آن، افزایش اعتبارات پژوهشی از رویکردهای اصلی دولت در سالهای اخیر بوده است.

فیروز احمدی با اشاره به تحقق 70 درصد تکلیف اجرایی اصل 44 قانون اساسی به عنوان راهی برای واگذاری ثروت به مردم از سوی دولت افزود: بی شک مشارکت و تقویت بخش خصوصی، به سازندگی و توسعه کشور و استان منتج خواهد شد.

وی همچنین با بیان اینکه کشور برای دستیابی به نعمت امنیت بهای سنگینی را پرداخت کرده است، اظهار داشت: این در حالی است که امنیت در سالهای قبل از انقلاب حلقه مفقوده کشور بود و با مرور زمان این حلقه مفقود تر می شد.

معاون استاندار اردبیل نگاه انسانی و صلح جویانه را وجه تمایز جمهوری اسلامی با قدرتهای استکباری و کشورهای غربی دانست و تاکید کرد: با وجود شیطنتهای بدخواهان، مردم کشورمان امروز در زمینه های مختلف حرفهای مهمی برای گفتن دارند.