به گزارش خبرنگار مهر، مسعود ریگی امروز چهارشنبه در یددار نهایی وزن 48 کیلوگرم موفق شد لایشرام هندی را با نتیجه 5 بر صفر شکست دهد و به عنوان قهرمانی دست پیدا کند.

ریگی پس از این دیدار در جمع خبرنگاران گفت: دو سال است که در عضویت تیم جوانان هستم و در این مدت در هیچ رقابت داخلی به کسی نباخته ام. در این رقابت ها تیم های خوب قاره آسیا با تمام توان خود حضور پیدا کرده اند و تمام تلاش من این بود که به قهرمانی برسم و قهرمانی در رقابت های جهانی هدف مهم تر من است.

وی افزود: شناخت خوبی نسبت به حریفان خود داشتم و از الان خودم را آماده می کنم تا در رقابت های جوانان جهان که ماه آینده در باکوی آذربایجان برگزار می شود، نتیجه خوبی کسب کنم.

وی با اشاره به اینکه قوی ترین سبک وزن های جهان در آسیا هستند، افزود: چین، ژاپن و تایلند سبک وزن های مقتدری دارند که این نشان از کار دشوار من در رقابت های آسیایی دارد با این حال تلاش می کنم تا در آینده در تقابل با آنها، موفق از میدان خارج شوم.

ریگی در پایان در خصوص مربی اوکراینی تیم گفت: آناتولی گابریلف تنها شش ماه است که هدایت تیم جوانان را بر عهده گرفته و ما برای اینکه متوجه شویم او چقدر کارایی دارد باید دست کم دوسال به این مربی زمان بدهیم.

نوزدهمین دوره رقابت‌های بوکس قهرمانی جوانان آسیا با حضور 140 بوکسور از 20 کشور امشب در ورزشگاه شیرودی به پایان می رسد.