تورم سال آینده حدود25 درصد خواهدبود/ دولت راهی جز اجرای مصوبه ندارد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی در پایان بررسی جزئیات درآمدی بودجه سال 1389 در مجلس شورای اسلامی با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر پیش بینی تورم ناشی از اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها در سال آینده اظهار داشت: در این زمینه نحوه اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها بسیار مهم است.

وی افزود: اگر قانون هدفمند کردن یارانه ها به درستی و دقیق از سوی دولت اجرا شود پارامترهای افزایش نقدینگی و سرعت گردش پول که خود تورم زا است را شاهد نخواهیم بود اما در هر حال با جابجایی که در اقشار مختلف صورت می گیرد ، تقاضا در برخی از کالاها افزایش پیدا می کند و در برخی دیگر کاهش خواهد یافت.

باهنر با تاکید بر اینکه تورم سال آینده که بخشی از آن ناشی از اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها است به رفتار مصرف کنندگان بستگی دارد افزود: اگر 20 هزار میلیارد تومان تعیین شده که از محل هدفمند کردن یارانه ها و در صورت درآمد برای دولت بوجود می آید درست خرج شود تورم ناشی از اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها بیش از 10 تا 15 درصد نخواهد بود.

وی ادامه داد: در حین حال با توجه به اینکه تورم تا پایان سال جاری به حدود 11.3 دهم درصد خواهد رسید با احتساب اضافه شدن تورم 10 تا 15 درصدی ناشی از اجرای هدفمند کردن یارانه ها میزان تورمی را شاهد خواهیم بود که در گذشته ای نزدیک آن را تجربه کرده ایم.

باهنر در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه دولت پیش از این اعلام کرده بود در صورت عدم مصوب کردن درآمد 40 هزار میلیارد تومانی از محل اجرای هدفمند کردن یارانه ها ، این قانون را اجرا نخواهد کرد گفت: در این مدت تلاش کردیم که با همراهی و همدلی دولت کار را پیش ببریم البته هدفمند کردن یارانه ها کاری خطیر، بزرگ و لازم است که گریزی از آن نیست و باید اجرا شود.

نایب رئیس مجلس با اشاره به اتفاق نظر صاحب نظران ، حناح های سیاسی ودولت های گذشته در اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها خاطرنشان کرد: اختلاف نظر موجود این است که فشار و سرعت انجام این قانون به چه شکل و چه میزان باشد. دولت بر سرعت بالای اجرای هدفمند کردن یارانه ها اصرار دارد در صورتی که کارشناسان مجلس معتقدند سرعت اجرای هدفمند کردن یارانه باید قابل کنترل باشد.

وی با تاکید بر اینکه اجرای هدفمند کردن یارانه ها پروژه ای است که نیاز به همدلی و هماهنگی دولت، مجلس ، مردم و حتی بخش خصوصی دارد، عنوان کرد: اگر دولت در زمینه ای از اجرای هدفمند کردن یارانه ها مشکلی داشته باشد مجلس آماده حل آن مشکل است.این پروژه از پروژه هایی نیست که خدایی ناکرده با اختلاف و دعوا اجرا شود و نیاز به همدلی و تفاهم دارد. حتی رسانه ها نیز برای اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه کمک کنند.

نایب رئیس مجلس تاکید کرد که مجلس در ارتباط با راهکارهای کمک به دولت در بخش درآمدهای ناشی از اجرای هدفمند کردن یارانه ها می تواند در بخش هزینه ای کمک هایی داشته باشد تا درآمد دولت از 20 هزار میلیارد تومان به 24 تا 25 هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

باهنر در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره اینکه اگر دولت قانون را مانند مواردی که بعضا در گذشته شاهد آن بوده ایم اجرا نکند یا اجرای آن را به شش ماهه دوم سال آینده و بعد از آن موکول کند مجلس چه واکنشی نشان خواهد داد، گفت: ما برای اینکه از دولت بخواهیم قانون را دقیق اجرا کند راهکارهای مختلفی داریم البته در گذشته هم دولت قوانین را به خوبی و به موقع اجرا کرده است اما در بعضی موارد شاهد به تعویق اقتاد قانون یا بر زمین ماندن آن بوده ایم که در این رابطه سعی می کنیم با جلسات مشترک و دعوت از وزیران مشکل را حل کنیم.

وی در عین حال اظهار داشت: البته مجلس اهرم های قانونی همچون تحقیق و تفحص، سئوال و حتی استیضاح را در اختیار دارد اما همواره تلاش می کنیم برای اجرای منویات قانونگذار با گفتگو مسائل را حل کنیم و متوسل اهرم های قانونی نشویم.

نایب رئیس مجلس درباره تبعات اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها با درآمد 40 هزار میلیارد تومانی که از سوی دولت مطرح شده بود یادآوری کرد که تورم یک پدیده علمی است که قابل محاسبه می باشد و تبعات بسیاری هم دارد که عمدتا ناشی از افزایش حجم نقدینگی ، سرعت گردش پول و ... است.

باهنر اضافه کرد: فکر می کنیم اگر 40 هزار میلیارد تومان از منبع درآمدها محقق و در نهایت کسر می شد بین قیمت فرآورده ها و قیمت بین المللی فاصله می افتاد که در نهایت با این شرایط باید طی دو گام این موضوع محقق می شد درحالی که ما واقعی کردن قیمت ها و اجرای هدفمند کردن یارانه ها را طی 5 سال در نظر گرفته ایم.

وی با بیان اینکه در قانون دائمی هدفمند کردن یارانه ها قرار شده میزان درآمدهای دولت از این محل سالیانه در بودجه دیده شود، گفت: این موضوع فرصت و تجربه ای می شود تا ما هر سال میزان موفقیت سال گذشته را ملاحظه کنیم و پس از آن نسبت به درج این میزان در بودجه سال آینده تصمیم گیری کنیم.

نایب رئیس مجلس در پاسخ به این سئوال که آیا رئیس جمهور اظهار نظری را پس از تصویب درآمد 20 هزار میلیارد تومانی از محل اجرای هدفمند کردن یارانه ها داشته است یا خیر، تصریح کرد: بنده اظهارنظری از آقای احمدی نژاد بخصوص در رسانه ها ندیده ایم چون شب گذشته ایشان دیر به محل اقامتش رسید و پس از آن صبح زود هم راهی افغانستان شد.

باهنردر پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره بازگذاشتن دست دولت در بازتوزیع درآمدهای ناشی از اجرای هدفمند کردن یارانه ها خاطرنشان کرد: ما 50 درصد از این درآمدها را برای بازتوزیع توسط دولت پیش بینی کرده ایم که میزان می تواند بصورت مستقیم یا غیر مستقیم توسط دولت هزینه شود.

وی افزود: دست دولت در زمینه بازتوزیع مبلغ در نظر گرفته شده از سوی مجلس باز گذاشته شده است که البته می تواند در برخی موارد که نیاز هم هست بصورت مستقیم به بازتوزیع بپردازد شاید هم این بازتوزیع صرفا به صورت نقدی هزینه نشود بلکه به صورت اعتباری به برخی اقشار مردم کمک شود.

ادامه دارد...