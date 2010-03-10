به گزارش خبرنگار مهر، اسامی برترین های اخلاق هفته بیست و هشتم لیگ برتر به شرح زیر است:

مربی برتر اخلاق : منصور ابراهیم زاده از تیم ذوب آهن اصفهان

بازیکن برتر اخلاق: مهدی مهدوی کیا از تیم استیل آذین - با تشکر از داریوش یزدانی

تیم برتر رفتاری از نظر دریافت اخطار: تیم فوتبال پاس همدان

تماشاگران و کانون هواداران برتر رفتاری : هواداران باشگاه پرسپولیس

میزبان برتر رفتاری و برگزاری : هیئت فوتبال استان کرمان و باشگاه مس کرمان





