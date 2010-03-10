به گزارش خبرنگار مهر، اسامی برترین های اخلاق هفته بیست و هشتم لیگ برتر به شرح زیر است:
مربی برتر اخلاق : منصور ابراهیم زاده از تیم ذوب آهن اصفهان
بازیکن برتر اخلاق: مهدی مهدوی کیا از تیم استیل آذین - با تشکر از داریوش یزدانی
تیم برتر رفتاری از نظر دریافت اخطار: تیم فوتبال پاس همدان
تماشاگران و کانون هواداران برتر رفتاری : هواداران باشگاه پرسپولیس
میزبان برتر رفتاری و برگزاری : هیئت فوتبال استان کرمان و باشگاه مس کرمان
سازمان لیگ برتر اعلام کرد/
ابراهیمزاده و مهدویکیا بهترین های اخلاق هفته بیست و هشتم
ستاد منشور اخلاقی و رفتاری سازمان لیگ برتر اسامی برترینهای هفته بیست و هشتم را اعلام کرد که بر این اساس منصور ابراهیم زاده و مهدی مهدوی کیا به عنوان مربی و بازیکنان برتر اخلاق هفته معرفی شدند.
به گزارش خبرنگار مهر، اسامی برترین های اخلاق هفته بیست و هشتم لیگ برتر به شرح زیر است:
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