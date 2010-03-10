به گزارش خبرنگار مهر در اراک، غلامرضا رزازی بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید خبرنگاران رسانه های گروهی از توانمندی های شرکت واگن پارس اراک افزود: از محل وجوه اداره شده کشور در دو سال اخیر که مبلغ قابل توجهی است اجازه ارائه وام خرید واگن های باری به خریداران این نوع واگن ها داده نشده است که این موضوع به دلیل ناتوانی و بنیه ضعیف خریداران این نوع واگن ها که عموم سفارشات خود را به این شرکت ارائه کرده اند، واگن پارس را دچار کمبود نقدینگی کرده است.

وی اضافه کرد: نبود توافق میان سیستم بانکی و راه آهن تاکنون مبلغی برای خرید واگن های باری به متقاضیان خرید این واگن ها پرداخت نشده است به گونه ای که با وجود اتمام شش قرارداد ساخت واگن های باری به دلیل نبود نقدینگی کافی در نزد کارفرمایان و سفارش دهندگان این واگن ها امکان تحویل آن به سفارش دهنده وجود ندارد که این موضوع با وجود منابع مالی کافی در بانک ها قابل قبول نیست و دو طرف این مناقشه باید هر چه سرعتر با حل و فصل این مشکل ترتیبی اتخاذ کنند که تسهیلات مورد نیاز در اختیار خریداران واگن های باری قرار گیرد.

رزازی با تاکید بر اینکه منابع لازم، خریدار محصول و استفاده کننده و تولید کننده واگن های باری با یکدیگر در ارتباط هستند رفع این مشکل را نیازمند دخالت مرجعی ثالث دانست و اظهار داشت: در این راستا رایزنی هایی با مقامات و ریاست جمهوری برای دخالت در این موضوع به انجام رسیده است که انتظار می رود با انجام آن زمینه برای بهره مندی متقاضیان دریافت تسهیلات واگن های باری فراهم شود.

مدیرعامل شرکت واگن پارس اراک با اشاره به جایگاه این شرکت در دهه هفتاد در صادرات محصولات خود به خارج از کشور بیان داشت: این شرکت در سالهای هفتاد سه سال متمادی به عنوان صادر کننده نمونه انتخاب شده است چرا که در این شرکت بخش عمده ای از محصولات تولیدی با صادراتی سودده و بدون استفاده از یارانه صادراتی به کشورهای هدف صادر می شود.

به گفته وی، از ابتدای فعالیت صادراتی شرکت واگن چارس اراک تاکنون بیش از 150 میلیون دلار انواع واگن به کشورهای مختلف جهان صادر شده است که اغلب این صادرات از نظر اقتصادی برای واگن پارس دارای توجیه بالای اقتصادی بوده است.

رزازی با بیان اینکه هم اینک قرارداد ساخت 200 دستگاه واگن با کوبا در این شرکت در حال اجراست بیان داشت: این واگن ها در مجموع به ارزش 126 میلیون دلار است که شامل 164 دستگاه واگن مسافربری، 18 دستگاه واگن رستوران و 18 دستگاه واگن ژنراتور است.

وی افزود: کار بازاریابی برای فروش محصول در کشورهای الجزایر، لیبی، سوریه و ویتنام نیز در حال اجراست که هم اینک برای تامین واگن های مورد نیاز سوریه دو قرارداد ساخت 80 دستگاه واگن فسفات و تعمیرات 99 دستگاه واگن های مسافربری در حال اجراست.

مدیرعامل واگن پارس اراک در ادامه از اجرایی شدن ساخت 120 واگن مسافربری متروی مشهد در این شرکت خبر داد و گفت: تامین 120 دستگاه واگن مسافربری خط دو مترو مشهد بر عهده این شرکت قرار داده شده است ضمن اینکه مترو اهواز و تامین واگن های آن نیز در اختیار واگن پارس اراک است که در زمینه اجرای این قراداد مشکلاتی وجود دارد که تلاش برای برطرف کردن آن آغاز شده است.