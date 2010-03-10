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۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۹:۴۴

خالقی:

پیش‌نویس سند چشم‌انداز پژوهشی حوزه‌های علمیه خواهران تهیه شد

پیش‌نویس سند چشم‌انداز پژوهشی حوزه‌های علمیه خواهران تهیه شد

قم - خبرگزاری مهر: معاون پژوهش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران از تهیه پیش‌نویس سند چشم‌انداز پژوهشی حوزه‌های علمیه خواهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمود خالقی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران ضمن تشریح چشم‌انداز پژوهشی حوزه‌های علمیه خواهران در محورهای آینده پژوهش، اهداف پژوهشی و سیاست‌های کلان پژوهشی اظهار داشت: در پیش‌نویس این سند چشم انداز، پژوهش در حوزه‌های خواهران برخوردار از نظام پژوهشی مولد، پویا، فعال، تحولگرا، نواندیش و مرتبط با مراکز علمی و پژوهشی معتبر داخلی و خارجی و دست‌یافته به روش های صحیح تعریف شده است.

وی از نوین و بومی بودن تحقیق و پژوهش در حوزه علوم اسلامی و انسانی، توانایی در تولید دانش دینی، نظریه‌پردازی و مناظره، همگام بودن با نهضت علمی و جنبش نرم‌افزاری نظام اسلامی و ایفای نقش موثر در احیای منابع غنی، مزیت‌دار و متمایز شیعی به عنوان سایر ویژگی‌های پژوهش‌های حوزه‌های علمیه خواهران در پیش‌نویس سند چشم‌انداز پژوهشی این حوزه‌ها یاد کرد.

معاون پژوهش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران افزود: در بخش‌های دیگر این سند، پژوهش حوزه‌های علمیه خواهران پیشرو در تامین منابع و متون آموزشی و کمک آموزشی مورد نیاز حوزه‌های علمیه خواهران و مراکز مشابه، مشارکت کننده در تامین و پاسخگویی به نیازهای فکری، معرفتی، فرهنگی و اخلاقی زن مسلمان معاصر در جوامع اسلامی، توانمند در تولید کتب، مقالات و دایره المعارف‌های علمی، فرهنگی و دینی مرتبط با زنان و خانواده و برخوردار از زنان پژوهشگر و صاحب نظر سازمان یافته معرفی شده است.

وی با اشاره به لزوم تدوین چهار برنامه پنج‌ساله برای دستیابی به جایگاه تعریف شده در سند چشم‌انداز پژوهش اضافه کرد: در برنامه پنج ساله اول پژوهش‌های حوزه‌های علمیه خواهران مهم‌ترین اهداف پژوهشی، طراحی و استقرار نظام پژوهشی حوزه و به‌سازی مستمر آن در سطوح مختلف تحصیلی، ترویج و گسترش فرهنگ پژوهش و تولید دانش در حوزه‌های علمیه، تعیین شاخص‌ها و استانداردهای پژوهشی ویژه حوزه‌های علمیه و بهره‌برداری از ظرفیت‌های پژوهشی دانش‌آموختگان از طریق ایجاد موسسات انجمن‌ها و تشکل‌های علمی و پژوهشی تعیین شده است.

خالقی تصریح کرد: پیش‌نویس سند چشم‌انداز برای تصویب نهایی به نهادهای مرتبط حوزوی ارسال شده و پس از تصویب آن، نقشه راه این اهداف نیز طراحی خواهد شد.

کد مطلب 1049623

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