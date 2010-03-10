به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمود خالقی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران ضمن تشریح چشم‌انداز پژوهشی حوزه‌های علمیه خواهران در محورهای آینده پژوهش، اهداف پژوهشی و سیاست‌های کلان پژوهشی اظهار داشت: در پیش‌نویس این سند چشم انداز، پژوهش در حوزه‌های خواهران برخوردار از نظام پژوهشی مولد، پویا، فعال، تحولگرا، نواندیش و مرتبط با مراکز علمی و پژوهشی معتبر داخلی و خارجی و دست‌یافته به روش های صحیح تعریف شده است.



وی از نوین و بومی بودن تحقیق و پژوهش در حوزه علوم اسلامی و انسانی، توانایی در تولید دانش دینی، نظریه‌پردازی و مناظره، همگام بودن با نهضت علمی و جنبش نرم‌افزاری نظام اسلامی و ایفای نقش موثر در احیای منابع غنی، مزیت‌دار و متمایز شیعی به عنوان سایر ویژگی‌های پژوهش‌های حوزه‌های علمیه خواهران در پیش‌نویس سند چشم‌انداز پژوهشی این حوزه‌ها یاد کرد.



معاون پژوهش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران افزود: در بخش‌های دیگر این سند، پژوهش حوزه‌های علمیه خواهران پیشرو در تامین منابع و متون آموزشی و کمک آموزشی مورد نیاز حوزه‌های علمیه خواهران و مراکز مشابه، مشارکت کننده در تامین و پاسخگویی به نیازهای فکری، معرفتی، فرهنگی و اخلاقی زن مسلمان معاصر در جوامع اسلامی، توانمند در تولید کتب، مقالات و دایره المعارف‌های علمی، فرهنگی و دینی مرتبط با زنان و خانواده و برخوردار از زنان پژوهشگر و صاحب نظر سازمان یافته معرفی شده است.



وی با اشاره به لزوم تدوین چهار برنامه پنج‌ساله برای دستیابی به جایگاه تعریف شده در سند چشم‌انداز پژوهش اضافه کرد: در برنامه پنج ساله اول پژوهش‌های حوزه‌های علمیه خواهران مهم‌ترین اهداف پژوهشی، طراحی و استقرار نظام پژوهشی حوزه و به‌سازی مستمر آن در سطوح مختلف تحصیلی، ترویج و گسترش فرهنگ پژوهش و تولید دانش در حوزه‌های علمیه، تعیین شاخص‌ها و استانداردهای پژوهشی ویژه حوزه‌های علمیه و بهره‌برداری از ظرفیت‌های پژوهشی دانش‌آموختگان از طریق ایجاد موسسات انجمن‌ها و تشکل‌های علمی و پژوهشی تعیین شده است.



خالقی تصریح کرد: پیش‌نویس سند چشم‌انداز برای تصویب نهایی به نهادهای مرتبط حوزوی ارسال شده و پس از تصویب آن، نقشه راه این اهداف نیز طراحی خواهد شد.