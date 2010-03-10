الشباب عربستان از سد پاختاکور ازبکستان گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت تیم‌های غرب آسیا در روز دوم از هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا با پیروزی الشباب عربستان مقابل پاختاکور ازبکستان آغاز شد. این دیدار که به میزبانی تیم پاختاکور و در ورزشگاه مرکزی تاشکند برگزار شد در پایان به برتری 3 بریک تیم الشباب انجامید تا این تیم صدرنشین 4 امتیازی گروه C مسابقات لیگ قهرمانان آسیا شود.

برای الشباب در این بازی خارج از خانه آمادو فلاویو (61 و 74) و احمد محمد (7+90) گلزنی کردند و تنها گل پاختاکور را نیز علیشیر عزیزاف در دقیقه 78 به ثمر رساند.

در دیگر دیدار این گروه هم اکنون تیم‌های سپاهان اصفهان و العین امارات در ورزشگاه فولادشهر اصفهان مقابل هم صف آرایی کرده‌اند.