درخواست هواداران سپاهان از سعیدلو / ناظر AFC خواب بود!

به گزارش خبرنگار مهر، علی سعیدلو در بین دو نیمه دیدار سپاهان اصفهان - العین امارات وارد ورزشگاه فولادشهر شد و در جایگاه ویژه این ورزشگاه کنار استاندار و شهردار اصفهان نشست. هواداران تیم فوتبال سپاهان به محض اینکه از حضور رئیس سازمان تربیت بدنی در ورزشگاه باخبر شدند، با سردادن شعارهایی از او و مسئولان استان می خواستند هرچه زودتر ورزشگاه نقش جهان را آماده برگزاری مسابقات کنند.

- این دیدار البته حواشی دیگری نیز داشت که گزیده‌ای از آن در زیر می آید:

* در مقابل جایگاه ویژه ورزشگاه فولادشهر اصفهان دو پلاکارد نصب شده بود که روی یکی از آنها با زبان عربی جمله‌ای با این مضمون که " ما دوستدار خلیج فارس و تیم سپاهان هستیم" به چشم می خورد. نکته جالب توجه اینکه کلمه "سپاهان" در این جمله عربی با حرف "پ" درج شده بود!

* جایگاه ورزشگاه فولادشهر مانند دیگر دیدارهای حساس تیم سپاهان شلوغ بود به حدی که جا برای بازیکنان این تیم که خارج از فهرست 18 نفره قرار گرفته بودند، نبود. سعید آلوسی، مربی بدنساز تیم سپاهان به همراه بهمن طهماسبی و برخی بازیکنان این تیم چند بار در جایگاه ویژه ورزشگاه فولادشهر جابه جا شدند تا اینکه بالاخره در جایگاه خبرنگاران به تماشای بازی نشستند.

* امیر قلعه نویی از دقیقه 25 بازی امروز محرم نویدکیا را از روی نیمکت بلند کرد تا برای ورود به زمین مسابقه بدن خود را گرم کند. او در نیمه دوم این بازی جانشین علی مولایی شد.

* علیرضا ذاکر اصفهانی، استاندار اصفهان، سیدمرتضی سقائیان نژاد، شهردار اصفهان، امیر حاج رضایی، اصغر دلیلی و سعید آذری، مدیران عامل فعلی و پیشین باشگاه ذوب آهن اصفهان، مجتبی شریفی، رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، عزیزالله محمدی، حسین شمس، اوگورا، عباس ترابیان و دکتر خانلری از تماشاگران ویژه بازی امروز بودند. دکتر خانلری، پزشک تیم ملی فوتبال کشورمان جزو مسئولان کمیته پزشکی مسابقات است که امروز با حضور در جایگاه ویژه ورزشگاه فولادشهر دیدار سپاهان - العین را به تماشا نشست.

* نور عمراف، ناظر تاجیکستانی بازی امروز سپاهان - العین در جریان نیمه اول این بازی و در حالیکه دو تیم حملات زیادی روی دروازه هم داشتند، در جایگاه ویژه ورزشگاه چرت می زد! خواب خوش ناظر AFC در میان هیاهو و همهمه تماشاگران سپاهان جالب توجه بود.

* بازیکنان تیم سپاهان برای ادای احترام به روح مرحوم منصور امیرآصفی قصد داشتند با بازوبند مشکی وارد زمین شوند که ناظر AFC مانع از این کار شد. البته پیش از آغاز مسابقه یک دقیقه سکوت در ورزشگاه اعلام شد تا به روح مرحوم امیرآصفی ادای احترام شود.

* آرماندو دسا که در بین دو نیمه با مهدی جعفرپور تعویض شده بود، در نیمه دوم به جای نشستن روی نیمکت به جایگاه ویژه تماشاگران رفت.

* عمادرضا که مصدوم بود بازی سپاهان - العین را در جایگاه ویژه ورزشگاه فولادشهر تماشا کرد. واکنش‌های او پس از بی دقتی مهاجمان سپاهان در گشودن دروازه العین جالب بود. او با هر موقعیتی که به هدر می رفت، "یا علی" می گفت.