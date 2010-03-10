سازمان لیگ به 4 باشگاه تذکر داد/ احضار مرادی و شفق به کمیته انضباطی

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد منشور اخلاقی و کمیته نظارت و ارزشیابی سازمان لیگ برتر به باشگاههای تراکتورسازی تبریز، صبای قم ، ذوب آهن اصفهان ، ابومسلم خراسان به جهت رفتار نامناسب هواداران و موارد رفتاری از سوی برخی بازیکنان و مربیان تیم های مذکوربه این باشگاهها تذکر کتبی داد.

همچنین سازمان لیگ برترعباس مرادی سرپرست تیم فوتبال صبای قم و ناصرشفق مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز را جهت بررسی و پیگیری و اعمال مقررات به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال احضار کرد.

این ستاد همچنین به باشگاههای استیل آذین ، سایپای کرج ، شاهین بوشهر ، ذوب آهن اصفهان ، استقلال تهران ، تراکتورسازی تبریز و هیئت فوتبال استان اصفهان بدلیل رعایت نکردن مسائل اخلاقی و رفتاری تذکر داد.