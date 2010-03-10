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۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۸:۳۱

بدلیل میزبانی و رفتار ناشایست/

سازمان لیگ به 4 باشگاه تذکر داد/ احضار مرادی و شفق به کمیته انضباطی

سازمان لیگ به 4 باشگاه تذکر داد/ احضار مرادی و شفق به کمیته انضباطی

ستاد منشور اخلاقی و کمیته نظارت و ارزشیابی سازمان لیگ برتر به دلیل میزبانی و رفتار نامناسب هواداران به 4 باشگاه لیگ برتری تذکر کتبی داد و سرپرست و مدیرعامل دو باشگاه را به کمیته انضباطی فرا خواند.

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد منشور اخلاقی و کمیته نظارت و ارزشیابی سازمان لیگ برتر به باشگاههای تراکتورسازی تبریز، صبای قم ، ذوب  آهن اصفهان ، ابومسلم خراسان به جهت رفتار نامناسب هواداران و موارد رفتاری از سوی برخی بازیکنان و مربیان تیم های مذکوربه این باشگاهها تذکر کتبی داد.

همچنین سازمان لیگ برترعباس مرادی سرپرست تیم فوتبال صبای قم و ناصرشفق مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز را جهت بررسی و پیگیری و اعمال مقررات به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال احضار کرد.

این ستاد همچنین به باشگاههای استیل آذین ، سایپای کرج ، شاهین بوشهر ، ذوب آهن اصفهان ، استقلال تهران ، تراکتورسازی تبریز و هیئت فوتبال استان اصفهان بدلیل رعایت نکردن مسائل اخلاقی و رفتاری تذکر داد.  

کد مطلب 1049628

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