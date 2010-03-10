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۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۸:۳۱

با حکم محصولی/

مدیر صندوق بازنشستگی کشور تغییر کرد

مدیر صندوق بازنشستگی کشور تغییر کرد

وزیر رفاه و تامین اجتماعی در حکمی ایراندخت عطاریان را به سمت سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم انتصاب سرپرست صندوق بازنشستگی کشور آمده است: " نظر به تعهد، تخصص، شایستگی و تجربیات ارزنده شما در سطوح مختلف خدمت به بازنشستگان و آشنایی دیرینه با مشکلات این قشر گرانقدر جامعه، جنابعالی را به عنوان سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری منصوب می کنم."

در ادامه این حکم آمده است: اکنون که در اوایل دهه چهارم انقلاب شکوهمند اسلامی قرار داریم امیدوارم در تحقق آرمانهای رفیع اسلام عزیز با تاسی به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دولت عدالت گستر و مهر ورز دهم به شایستگی گامهای اساسی و با همکاری صمیمانه مسئولین و کارکنان مجموعه موجبات ارتقاء کرامت و منزلت این پیشکسوتان عرصه خدمت را فراهم آورید.
 
بنا بر این گزارش، ایراندخت عطاریان پیش از این سمت معاون فنی سازمان بازنشستگی کشوری را برعهده داشت و به جای فرید اجلالی مدیر سابق صندوق بازنشستگی کشور به سمت سرپرستی سازمان منصوب شد.
کد مطلب 1049629

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