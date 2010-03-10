در صنعت ریلی 100 سال از جهان عقب هستیم

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، عباس قربانعلی بیگ بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید خبرنگاران رسانه های گروهی از توانمندی های شرکت واگن پارس اراک افزود: زمانی صنعت ریلی در کشور راه اندازی شد که دوران اوج این صنعت در کشورهای توسعه یافته پایان گرفته و دوران افول خود را آغاز کرده بود که این موضوع نشان دهنده اقدام دیرهنگام صورت گرفته در توجه به این بخش مهم است.

وی با تاکید بر لزوم توجه بیشتر به صنعت ریلی در کشور خاطرنشان کرد: بر اساس آمارهای موجود سالانه 100 میلیارد دلار انرژی در کشور مصرف می شود که از این میزان 50 میلیارد دلار آن در بخش گازوئیل و بنزین است که این موضوع نشان می دهد در صورتی که به صنعت ریلی و حمل و نقل ریلی در کشور توجه کافی صورت گیرد بسیاری از مصارف بیهوده انرژی متوقف و اقتصاد کشور از مصرف بهینه آن منفعت خواهد برد که برای تحقق آن فراهم کردن زیرساخت های حمل و نقل ریلی در کشور ضروری است.

رئیس کارگروه تخصصی صنایع ریلی با اشاره به اینکه هم اینک سیستم حمل و نقل ریلی مناسبی در کشور وجود ندارد، بیان داشت: در صورت توجه به زیرساخت های لازم در توسعه این بخش می توان سالانه تا 20 میلیارد دلار از این محل صرفه جویی کرد که برای محقق شدن این هدف باید به صنعت ریلی توجه بیشتری صورت گیرد.

وی به قوانین موجود در کشور و فراهم بودن زیرساخت های قانونی برای توجه و گسترش صنعت ریلی اشاره کرد و افزود: بر اساس قانون مدیریت سوخت کشور، رشد سالانه 70 درصدی در حمل و نقل ریلی کشور پیش بینی شده بود که برای محقق کردن آن به تعداد زیادی واگن در کشور نیاز است که این نیاز باید توسط شرکتهای داخلی و با استفاده از حداکثر توان آنان اجرا شود.

قربانعلی بیگ اضافه کرد: تامین نیازهای کشور در بخش واگن های باری به دلیل کیفیت بالای محصولات تولیدی و قیمت مناسب آن در داخل کشور تامین شدنی است ولی برای استفاده از این ظرفیت ها توجه همه بخش ها به رعایت قوانین و مقررات ضروری است.

کاهش 94 درصد تولید واگن باری در واگن پارس اراک

مشاور مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در ادامه با اشاره به وضعیت تولید واگن های باری در شرکت واگن پارس اراک گفت: بر اساس آمارهای موجود و به دلیل بی توجهی صورت گرفته به این صنعت در سال های گذشته، میزان تولید این شرکت نسبت به سال 64 بالغ بر 94 درصد کاهش یافته است که این نسبت در مقایسه با سال 77 از کاهش 84 درصدی در تولید واگن های باری خبر می دهد.

قربانعلی بیگ با تاکید بر اینکه توانایی بالایی در صنایع ریلی موجود در کشور وجود دارد گفت: با این وجود سهم صنعت ریلی کشور در جابه جایی بار و مسافر رو به کاهش داشته است چرا که بخش خصوصی به بهانه های واهی در سال های اخیر نسبت به وارد کردن پنج هزار دستگاه واگن های بی کیفیت با تکنولوژی روسی و اوکراینی اقدام کرده است که این موضوع به معنای حذف صنعت داخلی و کمک به اشتغال در خارج از مرزها است که این رویه باید با تغییر سیاستهای مسئولان اصلاح شود.