به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد حسین موسی‌پور عصر چهارشنبه در ستاد راهبردی نهضت سواد آموزی که در تالار شهید زین الدین استانداری قم برگزار شد با قدردانی از دست اندرکاران نهضت سواد آموزی استان قم جهت باسوادی درصد بالیی از مردم قم اظهار داشت: با برنامه‌ریزی صحیح می‌توانیم در پایان سال 1390 جشن با سوادی را در استان برگزار کنیم و این امر با استفاده از راه‌کارهای ابتکاری و شیوه‌های نوین تحقق می‌یابد.



استاندار قم با اشاره به ظرفیت 40 هزار نفری کارمندان در قم تصریح کرد: کارمندان قم می‌توانند با، باسواد کردن افراد به ریشه‌کن کردن بی‌سوادی در قم کمک شایانی بکنند‌.



وی با بیان اینکه تشویق همواره در هر امری موفقیت را به همراه داشته است بیان داشت‌: با تشویق افراد باسواد در هر خانواده‌ای می‌توانیم بدون پرداخت هزینه‌های گزاف، فرد بی‌سواد در آن خانواده را آموزش دهیم.



موسی‌پور بر لزوم تدوین شیوه‌ها و راهکارهای نوین در ریشه‌کنی بی‌سوادی در قم تأکید کرد.



استادار قم خاطر نشان کرد: در شأن قم نیست که فرد بی‌سوادی در قم زندگی کند پس باید همه دستگاه‌ها به مشارکت نهضت سواد آموزی بیایند تا نسبت به ریشه کنی این معضل اهتمام ورزید.

