50 نانوایی در بخش مرکزی تهران راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در پردیس، طی سالهای آینده 50 نانوایی آزادپز به شبکه نانوایی های مناطق مختلف بخش مرکزی تهران افزوده خواهد شد و بدین ترتیب از صفهای نسبتا طولانی فعلی در برخی مراکز مسکونی کاسته خواهد شد.

بخشدار بخش مرکزی تهران با اعلام این خبر افزود: موافقتهای لازم در خصوص ایجاد این 50 نانوایی صورت گرفته و برخی از آنها نیز با اخذ مجوزهای قانونی و کارت حواله آرد به زودی آغاز به کار خواهند کرد.

محسن مصلحی شاد از کیفیت مطلوب نان در بخش مرکزی تهران خبر داد و اظهار داشت: کیفیت پخت نان در این بخش نسبت به دو سال گذشته روند رو به رشدی داشته که رضایتمندی اهالی که روزگاری برای تهیه نان به شهرهای اطراف مراجعه می کردند و نیز علاقه به خرید این کالا توسط مسافران نشانگر این نکته است.

این مسئول با تاکید بر ایجاد امکانات، پیش از احداث واحدهای مسکونی خاطرنشان کرد: این افزایش مراکز پخت نان در راستای پیش بینی های انجام شده برای افزایش افق جمعیتی بخش مرکزی صورت خواهد گرفت تا در آینده شاهد صفهای طولانی شهروندان برای تهیه این کالای ضروری نباشیم.

وی پیرامون جلوگیری از اجتماع بیش از حد مراکز تامین نان گفت: برای جلوگیری از دپوی نانواییهای سطح بخش مرکزی تهران در یک منطقه برنامه ریزیهای ویژه ای صورت گرفته که بر طبق آن مجوزهای لازم به شکل تدریجی به افراد دارای صلاحیت اعطا شود.

بخش مرکزی تهران با مساحتی بالغ بر هزار و 378 کیلومتر مربع بر اساس مصوبه هیئت وزیران از 55 آبادی، روستا، نواحی کارگاهی و مناطق زراعی و دو شهر پردیس و بومهن تشکیل شده و محدوده جغرافیایی آن از روستای تلو در سرخه حصار آغاز و تا انتهای شهر بومهن ادامه می یابد.

این بخش 200 هزار نفری با شهرهایی همچون رودهن از شهرستان دماوند، لواسانات از شهرستان شمیرانات و ده مسگرآباد از شهرستان پاکدشت دارای مرز مشترک است.