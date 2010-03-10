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۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۹:۴۹

در آستانه نوروز انجام شد؛

کمک 30 میلیون ریالی آیت‌الله فاضل لنکرانی به جشن نیکوکاری

کمک 30 میلیون ریالی آیت‌الله فاضل لنکرانی به جشن نیکوکاری

قم - خبرگزاری مهر: در آستانه جشن نیکوکاری آیت‌الله فاضل لنکرانی مبلغ 30 میلیون ریال به این جشن کمک کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، با توجه به نزدیک شدن جشن نیکوکاری در 20 اسفندماه، دفتر آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی طی تماسی با مسئولان اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم، برای پرداخت مبلغ 30 میلیون ریال اعلام آمادگی کرد.

پیش از این نیز دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و دفتر آیت‌الله علی سیستانی هر کدام به صورت جداگانه مبلغ 30 میلیون ریال به این جشن کمک کردند.

لازم به ذکر است همه ساله مراجع عظام تقلید و مسئولان استان قم در امر خداپسندانه و خیرخواهانه کمک به محرومان فعالیت گسترده‌ای دارند.

کد مطلب 1049634

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