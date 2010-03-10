به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته بیست و سوم رقابت‎های والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور عصر امروز (چهارشنبه) با پیروزی سایپا آغاز شد. این تیم در تنها دیدار برگزار شده در سالن والیبال مجموعه ورزشی آزادی موفق شد حریف تهرانی خود را در سه گیم متوالی متحمل شکست کند تا دانشگاه آزاد اولین ناکام این هفته از بازی‌ها باشد.

دومین بازنده این هفته از مسابقات تیم پرسپولیس بود که نتوانست در دربی پایتخت حریف پیکان صدرنشین شود. بعد از پیروزی خودروسازان در خانه والیبال، دو تیم ارتعاشات صنعتی و پتروشیمی برگزار کننده دیدار دوم در این سالن بودند که طی آن ماهشهری‎ها موفق شدند در سه گیم متوالی برتری را از آن خود کنند.

تیم‌های مدعی خطه شمال کشور نیز روز خوبی را در این هفته از رقابت‎های والیبال لیگ برتر پشت سر گذاشتند. هر دو تیم داماش و کاله برای برگزاری دیدارهای این هفته خود به کرمان و ارومیه سفر کرده بودند به راحتی اسباب شکست را برای میزبانان خود فراهم کردند تا پیروزی تیم‎های بالا نشین در این هفته از بازی‌ها تکمیل شود. خصوصا اینکه در گنبد هم گنبدی‎ها دست پر یزد را ترک کردند. و در نهایت اینکه سیرجانی‎ها تنها میزبانی بودند که موفق شدند در این هفته حریف مهمان خود را با شکست بدرقه کنند. آنها بانک کشاورزی را شکست دادند.

نتایج به دست آمده در دیدارهای هفته بیست و سوم رقابت‎های والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور به این شرح است:

* دانشگاه آزاد تهران صفر - سایپا تهران 3

* پرسپولیس تهران صفر - پیکان تهران 3

* برق کرمان یک - داماش گیلان 3

* سنگ آهن بافق یزد 2 - جواهری بازرگانی گنبد 3

* گل گهرسیرجان 3 - بانک کشاورزی تهران یک

* ارتعاشات صنعتی ایران صفر- پتروشیمی بندرامام 3

* ارومیه یک - کاله آمل 3