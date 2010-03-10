مجتمع مسکونی کوثر نیشابور به محرومان واگذار شد

به گزارش خبر نگار مهر در مشهد، عضو هیئت مدیره این موسسه خیریه عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: 28 واحد این مجتمع به متقاضیانی که وضعیت محرومیت مسکن آنها به تایید اعضای هیئت مدیره رسیده باشد، به حالت سکونت موقت در اختیار ایشان قرار خواهد گرفت.

سیدحسین اکرامی اضافه کرد: مجتمع کوثر 12 توسط خیران نیک اندیش در زمینی به مساحت دو هزار و 50 متر مربع و در دو طبقه با زیربنای هزار و 600 متر مربع با اعتبار بیش از 250 میلیون تومان در بولوار طالقانی، کوی باغنو ساخته شده است.

وی یادآور شد: مساحت هر واحد مجتمع بین 65 تا 75 متر مربع است که با رعایت اصول و استانداردهای فنی احداث شد.

وی اضافه کرد: 140 تن آهن و 1500 تن آجر از جمله هدایای خیران برای ساخت مجتمع‌ های کوثر است.

وی خاطرنشان کرد: خیریه الزهرا(س) از بدو تاسیس تاکنون 12 مجتمع مسکونی با عنوان کوثر تقدیم محرومان کرده است.

وی توضیح داد: ساخت بیش از 200 واحد مسکونی در زمین‌های موسسه، ساخت بیش از هزار و 500 واحد در زمین‌های خود محرومان، انجام هزار و 200 فقره ساخت اتاق، حمام، تعمیرات و بهسازی مسکن و واگذاری 19 هزار متر مربع زمین به محرومان جهت ساخت از دیگر خدمات مورد اشاره است.

وی اطلاع داد: مجتمع کوثر 13 مشتمل بر 22 واحد در خیابان شهید صافحیان در اطراف مسجد اعظم با حمایت خیران در حال احداث است که در سال آتی تحویل محرومان زیرپوشش خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه این موسسه از سال 1372 توسط حجت‌الاسلام غرویان امام جمعه نیشابور تاسیس و مشغول خدمات‌رسانی به محرومان است، یادآور شد: این خیریه در زمینه کمک به تامین جهیزیه، خواربار، هزینه درمانی و قبوض آب، برق و گاز، لوازم‌التحریر و البسه دانش‌آموزان نیازمند فعال است.