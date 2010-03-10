ممنوعیت فصلی بازدید از پناهگاه حیات وحش دشت ناز انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پناهگاه حیات وحش دشت ناز ساری با مساحتی حدود 55 هکتار اولین تجربه و مرکز تکثیر در اسارت حیات وحش در کشور با سابقه ای بیش از 45 سال برای یکی از کمیاب ترین گونه های پستاندار یعنی گوزن زرد ایرانی persian fallow dear دارا بوده که در کیلومتر 20 شمال شرق ساری قرار دارد.

از زمان تاسیس تاکنون، جمعیت های زیادی از گوزن زرد ایرانی در این منطقه مورد حفاظت و تکثیر قرار گرفته و زمانی که گله های آن در جمعیتی کمتر از شمار انگشتان دو دست تجاوز نمی کرد در سال های 42 و 43 در جنگل های حاشیه رودخانه کرخه و دز شش راس از این گونه برای جلوگیری از انقراض طبیعی زنده گیری و به دشت ناز ساری منتقل شد.

در حال حاضر جمعیت این گونه ها به صدها راس بالغ گردیده و از نگرانی انقراض خارج و محدودهای زیستی آن با انتقال نسل های تکثیر شده از دشت ناز به هفت استان دیگر گسترش یافته است.

موفقیت حفاظت و تکثیر در اسارت موکول به ایجاد شرایط مناسب زیستی بوی‍ژه در مراحل بحرانی زیستی گونه ها می باشد که یکی از مهم ترین این مراحل دوران باروی و زایمان بوده و بر همین اساس با توجه به اینکه فصل بهار دوران زایمان در گوزن های زرد است و به منظور حفظ آرامش و جلوگیری از نا امنی و استرس ناخواسته ناشی از ورود بازدید کنندگان هر ساله اوایل تا اواخر فصل بهار سعی می شود تا کمترین حضور افراد و بازدید کننده در منطقه صورت پذیرد و ممنوعیت پذیرش بازدید کنندگان در منطقه اجرا می شود.

دوران آبستی در گوزن های زرد حدود هشت ماه بوده و معمولا یگ گوساله به دنیا می آوردند و متوسط طول عمر در اسارت گوزن های زرد نیز 16 سال است.