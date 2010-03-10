پیش نویس سند استراتژیک توسعه صنایع ریلی نهایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، عباس قربانعلی بیگ عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: کارگروه تخصصی توسعه صنایع ریلی ایران در 45 روز گذشته فعالیت خود را آغاز کرده است و در این مدت تدوین سند استراتژیک توسعه صنایع ریلی ایران را در دستور کار خود قرار داده است که انتظار می رود با اجرایی شدن پیشنهادات ارائه شده در پیش نویس طراحی شده زمینه برای شکوفایی صنایع ریلی در کشور فراهم شود.

وی اضافه کرد: تاکنون 12 جلسه تخصصی در این کارگروه تشکیل شده است و در این جلسات مباحث ارزشمندی در مورد مشکلات و مسائل صنایع ریلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که در نهایت با تبدیل کردن این مباحث به یک مجموعه مستمر و به هم پیوسته و متشکل از چندین وزارتخانه مسئولیت هایی را برای شکوفایی بیشتر صنایع ریلی و حمل و نقل ریلی برای هر یک از دستگاهها تعریف و هدفگذاری شده است.

قربانعلی بیگ به شاخصهای در نظر گرفته شده در این سند اشاره کرد و اظهار داشت: در این سند بر ضرورت تعامل و ارتباط زنجیره تامین تاکید شده است زیرا در صورت برقراری ارتباط میان اجرای مختلف از تولیدکننده تا مصرف کننده محصول دو طرف می توانند از مزیتهای موجود یکدیگر بهره برداری بیشتری صورت دهند.

به گفته وی، زمینه سازی و فراهم کردن زیرساخت های لازم برای افزایش سرمایه گذاری در حمل و نقل عمومی و ریلی از دیگر موارد مورد توجه در این سند بوده است چرا که باید سالانه 9 میلیارد دلار سرمایه گذاری در این صنعت در کشور به انجام برسد که تاکنون این مهم محقق نشده است که برای تحقق آن ایجاد و پیش بینی مشوق های کافی برای حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی در راهبردهای توسعه صنعت ریلی کشور صورت گرفته است.