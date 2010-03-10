هوپس لبنان با پیروزی آغاز کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سومین روز سیزدهمین دوره رقابت‎های بسکتبال باشگاه‎های غرب آسیا با پیروزی 99 بر 69 هوپس لبنان آغاز شد. این دیدار عصر امروز (چهارشنبه) در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد و طی آن تیم هوپس لبنان که روز گذشته با قرعه استراحت روبرو بود موفق شد نخستین پیروزی خود در این رقابت‏ها را به دست آورد.

نماینده عراق در حالی نتیجه دیدار امروز را واگذار کرد که در روز نخست مسابقات نیز مغلوب ذوب آهن اصفهان شده بود. روز سوم مسابقات بسکتبال باشگاه‏های غرب آسیا با دیدار دو تیم ذوب آهن اصفهان و الجلا سوریه پیگیری خواهد شد.

الجلا سوریه روز گذشته (سه شنبه) نخستین دیدار خود را با پیروزی تمام کرد. این تیم پس از تساوی 95 بر 95 در وقت قانونی مقابل الریاضی لبنان، موفق شد در وقت اضافه با پیروزی 112 بر 107 دست یابد.

سیزدهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های غرب آسیا تا 23 اسفندماه جریان دارد. چهار تیم برتر این رقابت‌ها سهمیه حضور در مسابقات باشگاه‌های آسیا را بدست می‎آورند. مهرام مدافع عنوان قهرمانی غرب و آسیاست.