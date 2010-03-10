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۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۹:۴۵

با حضور وزیر ارشاد؛

مجتمع فرهنگی شهر بشاگرد کلنگ زنی شد

مجتمع فرهنگی شهر بشاگرد کلنگ زنی شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مجتمع فرهنگی شهرستان بشاگرد کلنگ زنی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بشاگرد سید محمد حسینی بعد از ظهر چارشنبه در مراسم کلنگ زنی این مجتمع گفت: دور سوم سفر ریاست جمهوری به استان هرمزگان سفری فرهنگی بوده و دولت در این زمینه فعالیت های زیادی را انجام می دهد.

وی ادامه داد: در همین راستا این مجتمع فرهنگی با میزان اعتبار 600 میلیون تومان و با مساحت دو هزارو 500 متر مربع و زیربنای هزار متر مربع کلنگ زنی شد.

همایون امیرزاده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان در حاشیه این مراسم تصریح کرد: عملیات اجرایی این مجتمع از سال آینده شروع و امید می رود تا دو سال آینده این مجتمع برای استفاده جوانان آماده شود.

وی ادامه داد: یکی از رویکردهای مهم سفر ریاست جمهوری به این استان ایجاد زمینه های فرهنگی برای جوانان خونگرم استان هرمزگان است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد هرمزگان اظهار داشت: فرهنگ سازی در مناطق محروم از اولویتهای دولت دهم است و در این زمینه برنامه ها و طرح های زیادی را دنبال می کند.

کد مطلب 1049650

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