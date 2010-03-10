مهرام قهرمان مسابقات بسکتبال لیگ جوانان شد/ توزین در رده دوم ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، روز سوم و آخر مرحله نهایی مسابقات بسکتبال لیگ برتر جوانان باشگاههای کشور امروز(چهارشنبه) با برگزاری دو دیدار در کاشان به پایان رسید.
در دیدارهای برگزار شده امروز تیم مهرام مقابل هیئت بسکتبال شهرکرد صاحب برتری شد. توزین الکتریک کاشان هم پتروشیمی بندرامام را از پیش رو برداشت. نتیجه به دست آمده در این دیدارها به این شرح است:
* هیئت بسکتبال شهرکرد 40 - مهرام ایران 53
* توزین الکتریک کاشان 71 - پتروشیمی بندرامام 46
در پایان 6 دیدار برگزار شده در این مرحله از رقابتها تیم مهرام عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. توزین الکتریک کاشان هم در رده دوم جدول ردهبندی قرار گرفت.
جدول ردهبندی:
1- مهرام تهران
2- توزین الکتریک کاشان
3- هیئت بسکتبال شهرکرد
4- پتروشیمی بندرامام
نظر شما