رایزنی عبدالمهدی و نماینده بان کی مون درباره مرحله پس از انتخابات عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نهرین، عادل عبدالمهدی در دیدار با اد ملکرت نماینده ویژه بان کی مون در عراق از تلاشهای سازمان ملل متحد برای فعال کردن زبان گفتگوی سازنده و هدفمند برای تحقق آرزوهای ملت عراق تمجید کرد.



ملکرت نیز از دستاوردهای دموکراتیک بزرگ ملت عراق تمجید و تاکید کرد نقش سازمان ملل متحد تا پس از اعلام نتایج انتخابات اخیر و رایزنی ها با رهبران عراق درباره گامهای آینده ادامه خواهد یافت.



از سوی دیگر دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در عراق اعلام کرد کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق فردا پنجشنبه نتایج اولیه انتخابات پارلمانی یکشنبه هفتم مارس(شانزدهم اسفند) را اعلام خواهد کرد.



نمایندگی سازمان ملل متحد از گروهها و احزاب رقیب خواست نتایجی را که اعلام می شود، بپذیرند.



این نمایندگی بر شفافیت و سلامت روند رای گیری و شمارش آرا تاکید کرد.



قرار بود نتایج اولیه انتخابات، روز سه شنبه(دیروز) اعلام شود، اما کمیسیون در ادامه این امر را به امروز چهارشنبه موکول کرد، ولی ساعاتی بعد اعلام شد نتایج اولیه روز پنجشنبه اعلام خواهد شد.



نتایج اولیه مربوط به شمارش 30 درصد آرا خواهد بود.



در دومین انتخابات پارلمانی پس از سرنگونی رژیم بعثی صدام، با وجود تهدیدهای تروریستها و تکفیریها بیش از 62 درصد واجدان شرایط رای دادن شرکت کردند.