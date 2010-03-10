نتیجه خوبی برای نماینده ایران نبود / امیدوارم نقطه ضعف ورزش برطرف شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی سیعدلو که یکی از تماشاگران ویژه دیدار سپاهان و العین در ورزشگاه فولادشهر اصفهان بود پس از تساوی بدون گل این دیدار در جمع خبرنگاران گفت: به اصفهان آمدم تا شاهد پیروزی نماینده ایران باشم اما سپاهان نتیجه خوبی نگرفت.

وی ادامه داد: امیدوارم از این چهار نماینده ایران یکی در نهایت به عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا دست پیدا کند.

رئیس سازمان تربیت بدنی با ابراز امیدواری از اینکه بتواند در آینده بیشتر از این به اصفهان سفر کند خاطرنشان کرد: اصفهان در ورزش ایران پیشتاز است و در رشته هایی مثل بسکتبال ، فوتبال و فوتسال حرف های زیادی برای گفتن دارد.

علی سعیدلو با بیان اینکه نقطه ضعف اصلی ورزش مشکلات مالی است گفت: امیدوارم در چند روز آینده نمایندگان مجلس با اختصاص یک درصد از بودجه سازمان ها به ورزش موافقت کنند تا ما بتوانیم در سال 89 زیر ساخت ها را در ورزش گسترش دهیم.

وی خاطرنشان کرد: اگر با این یک درصد موافقت شود بودجه ورزش پنج برابر می شود و می توان وعده داد که در سال 89 ورزش صدرصدی خواهیم داشت.