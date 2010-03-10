جذب دانشجوی خارجی زمینه مناسبی برای صادرات فرهنگ ایرانی است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، کامران دانشجو بعدازظهر چهارشنبه در جریان بازدید از دانشگاه های هرمزگان افزود: دانشگاه های کشور بر اساس مبانی علمی و اسلامی تولید علم و اندیشه می کند که این نشان از خودباوری و اتکاء به اندیشه ها و فرماین دینی در فضای دانشگاهی کشور دارد.

دانشجو با تاکید بر اینکه نمی توان براساس برتری علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها را جذب کرد، بیان کرد: ما باید در مقابل توطئه های دشمنان هوشیار و بیدار باشیم زیرا آنها به دنبال دور کردن ما از مسائل اخلاقی و دینی و باورهای مذهبی است.

وی با اشاره به سخن امام راحل که "دانشگاه کارخانه انسان سازی است" افزود: نیروی انسانی مهمترین عنصر سازنده دانشگاه ها و آموزش عالی است، اگر در تربیت نیروی انسانی غفلت صورت گیرد، کشور ضرر خواهد کرد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری کشور در مورد توسعه تحصیلات تکمیلی گفت: تحصیلات تکمیلی شرایط خاص خود را دارد و نمی توان در این حوزه بی حساب و کتاب وارد شد.

وی اذعان داشت: مقالاتی که از ایران در خارج از کشور چاپ می شود، بیشتر حل کننده مشکلات بیرونی است در حالی که ما نیازمند مقالاتی با راهکارهای متناسب برای حل معضلات داخلی هستیم.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری کشور در شرایطی به استان هرمزگان سفر کرده که مردم این استان چشم انتظار حضور رئیس جمهور در روز پنجشنبه بیستم اسفند ماه هستند.

دانشجو یکی از اساسی ترین ضعف های دانشگاه های بین المللی کشور را ناموفق بودن آنها در جذب دانشجوی خارجی برشمرد و بر رفع آنها تاکید کرد.

وی تصریح کرد: جذب دانشجوی خارجی زمینه مناسبی برای صادرات فرهنگ ایرانی و کسب درآمد برای کشور است که مسئولان این دانشگاه ها باید با اتخاذ راهکارهایی زمینه جذب هرچه بیشتر این دانشجویان را فراهم کنند.

وزیر علوم عملکرد دانشگاه علمی کاربردی هرمزگان را مثبت ارزیابی کرد و افزود: یکی از ضعف های آموزش عالی در کشور ما این است که هر دانشگاه جدید التاسیسی می خواهد بلافاصله به سطح دانشگاه های مطرح کشور برسد در حالیکه این مسئله مستلزم گذشت زمان و تلاش مسئولان و دانشجویان آن دانشگاه در افزایش و تقویت بار علمی شان است.

دانشجو با بیان اینکه بحث ارتقاء مهارتی دانشجویان در سطح کشور نیازمند یک ساماندهی کلی است، خاطرنشان کرد: رشد و ارتقاء هر چه بیشتر آموزش عالی نیازمند توسعه نظری و مهارتی است زیرا این دو مسئله مکمل یکدیگر بوده و از این رو باید ساماندهی شوند.