عامل بی کیفیت شدن محصولات واگن پارس متقاضیان هستند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، غلامرضا رزازی شامگاه چهارشنبه در مراسم انعقاد قرارداد ساخت 50 دستگاه واگن لبه بلند میان شرکت واگن پارس اراک و یک شرکت بخش خصوصی در اراک افزود: تولیدات شرکت واگن پارس اراک در مقایسه با محصولات خارجی مشابه بالاتر است ولی کارفرمایان و خریداران محصولات این شرکت برای کاهش هزینه های محصول سفارش داده شده خود از واگن پارس می خواهند از کیفیت محصول تولیدی سفارش داده شده آنان کاسته شود که این شرکت نیز بر اساس درخواست کارفرما نسبت به کاهش کیفیت و هزینه تمام شده تولید محصول اقدام می کند.

وی اضافه کرد: نباید اینگونه وانمود شود که محصولات مورد استفاده شرکت واگن پارس کیفیت ندارد بلکه علت نبود کیفیت بالای محصول ناشی از درخواست سفارش دهنده است که این موضوع سبب می شود در اذهان برخی افراد این سئوال مطرح شود که کیفیت محصولات واگن پارس اراک پائین است و به این دلیل این شرکت با مشکل روبه رو شده است.

رزازی با اشاره به اینکه در تولید واگن های باری کیفیت محصول ارائه شده از نوع اروپایی آن بالاتر نیز هست، گفت: بر اساس نظر سنجی های صورت گرفته در شرکت رجا، بهترین واگن های مورد استفاده در خطوط این شرکت واگن های تولیدی در واگن پارس اراک است و این واگن ها توقع مردم و استفاده کنندگان را از خود برآورده کرده است ولی به دلیل مشکل قیمت در بسیاری از موراد متقاضی با هدف صرفه جویی به گونه ای سفارش تولید کالا را می دهد که کیفیت محصول نهایی را با کاهش مواجه می کند.

مدیرعامل شرکت واگن پارس اراک با بیان اینکه تولیدات این شرکت در نوع خود بی نظیر است اظهار داشت: با وجود توانمندی های بالا و تکنولوژی منحصربفرد در تولید واگن در شرکت واگن پارس اراک بسیاری از افراد خواهان استفاده از تکنولوژی روسی و چینی در تولید واگن به دلیل ارزانتر بودن آن هستند که برای رفع این موضوع باید با استفاده از تسهیلات مناسب و جذب سرمایه گذار توانمند در این بخش اقدام شود.

رئیس کارگروه تخصصی توسعه صنایع ریلی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز گفت: برخی محصولات تولیدی در شرکت های صاحبنام اروپایی پس از تست در داخل کشور از مشکلات جدی برخوردار بوده اند در حالی که محصولات تولیدی در شرکت هایی مانند واگن پارس از بهترین کیفیت در مقابل آنان برخوردارند.

عباس قربانعلی بیگ افزود: شرکت واگن پارس اراک در دو سال اخیر قیمت واگن های باری خود را تا 50 درصد با حذف هزینه های سربار تولید و اصلاح نیروی انسانی خود کاهش داده است که این موضوع سبب رقابت پذیری بالای این شرکت با تولیدات صورت گرفته با کشورهایی که کمترین هزینه تولید محصول را دارند شده است.